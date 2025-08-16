El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

João Bandeira realiza un lanzamiento en un partido con Portugal. El Norte

El Balonmano Nava ficha al mejor lateral izquierdo júnior del mundo

El portugués de 19 años, João Bandeira, llega cedido desde el Benfica tras entrar en el siete ideal del Mundial Júnior

Hugo Otero Olmos

Segovia

Sábado, 16 de agosto 2025, 14:24

El Viveros Herol Balonmano Nava incorpora a otra joven promesa del balonmano portugués. Tras Rui Baptista, el club segoviano vuelve a pescar talento en ... el Benfica portugués. Se trata de un secreto a voces, pues durante las semanas estivales y en la presentación de los fichajes, el presidente Julián Mateo ha dado alguna pista sobre su llegada, la cual lleva concretada desde el principio del verano. Con la incorporación de João Bandeira en calidad de cedido, el club segoviano concluye la renovación de la plantilla. Hasta nueve jugadores nuevos, mayoritariamente jóvenes con una gran proyección, han rejuvenecido al equipo más veterano de la Liga Asobal en más de dos años de edad.

