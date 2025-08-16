El Balonmano Nava ficha al mejor lateral izquierdo júnior del mundo

El Viveros Herol Balonmano Nava incorpora a otra joven promesa del balonmano portugués. Tras Rui Baptista, el club segoviano vuelve a pescar talento en ... el Benfica portugués. Se trata de un secreto a voces, pues durante las semanas estivales y en la presentación de los fichajes, el presidente Julián Mateo ha dado alguna pista sobre su llegada, la cual lleva concretada desde el principio del verano. Con la incorporación de João Bandeira en calidad de cedido, el club segoviano concluye la renovación de la plantilla. Hasta nueve jugadores nuevos, mayoritariamente jóvenes con una gran proyección, han rejuvenecido al equipo más veterano de la Liga Asobal en más de dos años de edad.

João Bandeira Lorenço (Lisboa, 10 de mayo del 2005) es un lateral izquierdo de 19 años, todavía en edad juvenil. Comenzó en el balonmano a los 5 años. Formado en las categorías inferiores del modesto ADC Benavente, dio el salto a la cantera de uno de los grandes de Portugal. Llegó al Benfica en edad cadete y su crecimiento ha sido imparable. Con 16 años ya jugaba en el filial frente a jugadores senior y con 17 debutó con el primer equipo. Las últimas tres temporadas ha compaginado el juvenil, filial y primer equipo del Benfica hasta su cesión en enero al BM Benidorm. En apenas 13 partidos con el colista anotó 60 goles. Un promedio de casi cinco goles por encuentro, lo que en una temporada completa le habría situado en entre los 15 máximos anotadores de la Liga Asobal, con unas cifras muy cercanas a las de Mario Nevado, todo ello en el peor equipo de la competición. El portugués ha sido uno de los jugadores más destacados del tramo final de competición. Junto a Nacho Vallés y David Roca, con quien coincidirá en Nava, João Bandeira lideró al equipo alicantino, que rozó la salvación en la última jornada tras ganar al Balonmano Nava. El portugués anotó cinco goles en ese compromiso.

Un talento como el de João Bandeira no pasa desapercibido para los seleccionadores nacionales. El portugués es uno de los fijos en las categorías inferiores del combinado luso. Este mismo verano ha disputado el Mundial Júnior, en el que Portugal ha obtenido el subcampeonato y João Bandeira ha brillado con luz propia y ha sido incluido en el siete ideal del torneo como mejor lateral izquierdo. Su incorporación a la pretemporada de los de Álvaro Senovilla es más tardía por la disputa del Mundial sub-19, un caso similar al del nuevo portero navero, Asaph Ching. En el torneo juvenil, Bandeira ha destacado con Portugal. A pesar de no acceder a la fase principal, el nuevo lateral navero promedia una decena de goles en los partidos del torneo, en los que ha obtenido dos premios a Mejor Jugador del Partido.

Con sus casi dos metros de altura (195 centímetros), João Bandeira es un gran lanzador desde la zona de 9 metros, además de un veloz y efectivo encarador y una pieza recurrente en los 'flies'. Será el perfil más ofensivo y directo del lateral izquierdo. Compartirá posición con Brais González y Nicolás Bonanno, además de con el lesionado Adrián Nolasco, quien tiene difícil volver a competir en el medio plazo.

En un gran mercado de fichajes, el Balonmano Nava consigue la cesión de dos de las mayores promesas portuguesas, además del fichaje del portero con más futuro de la liga lusa. Tanto Rui Baptista como João Bandeira llegan desde el Benfica con ganas de demostrar su nivel y seguir mejorando en un equipo como Nava, que ha servido de escaparate para muchos jugadores. Además, ambos cuentan con experiencia en competiciones europeas e internacionales con club y selección.