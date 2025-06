El Nava encuentra en Edu Reig a otro veterano al que exprimir hasta el final

El Balonmano Nava está completando su imagen como club formador con la de un buen escaparte para terminar una carrera deportiva. La plantilla que está ... construyendo el equipo para la temporada 2025-26, su sexta en la Liga Asobal, aúna talentos en fase de explosión como Brasil González, David Roca o Javi Carrión, repescado tras su cesión, con veteranos como el extremo izquierdo Edu Reig, cuyo fichaje anunció ayer el club, su vuelta tras una década de peregrinaje en el balonmano francés. Sigue el ejemplo de los gemelos Gedeón e Isaías Guardiola, que pusieron el broche final a sus trayectorias en Nava de la Asunción. O el de Sasha Tioumentsev, el central de 41 años con contrato en vigor para la temporada que viene. El Nava suma a un ejecutor contrastado y el saber estar de alguien de 36 años con casi dos décadas de balonmano a sus espaldas.

Reig, con una estatura respetable de 182 centímetros para ser extremo, firma por dos temporadas y compartirá el puesto con el navero Óscar Marugán. Ocupará, pues, el hueco de Dani Pérez, la primera baja anunciada por el club en enero, tras tres temporadas en tierras segovianas en las que fue el principal lanzador de penaltis, hasta que Ahumada recogió el testigo en marzo. Como Roca, es canterano del Barça, donde aquel chaval de seis años que empezó a jugar en el colegio maduró durante ocho años para dar el salto al Guadalajara a los 18. Con los alcarreños estuvo ocho campañas: una en Primera Nacional, dos en División de Honor Plata y las últimas cinco en Asobal, donde anotó 451 goles en 149 partidos: su campaña más prolífica fueron los 111 tantos de las 2010-11. Entonces, el Nava estaba en Primera Nacional tardaría todavía unos años en replicar el camino de os alcarreños, así que sus caminos no se cruzaron.

La devaluación de los salarios en el balonmano español no solo obligó a emigrar a las estrellas que no jugaban en el Barça, sino a la clase media, como Reig, que se labró un futuro en Francia. Ha jugado durante una temporada en el Mulhouse, otra en el Chartres Metropole, dos en el Dijon Métropole, en el cual coincidió con otro de los fichajes naveros como Lilian Pasquet –al que ayudó a reclutar– y, por último, seis temporadas en el Billere, donde echó raíces: 737 tantos y un 70% de efectividad, sin bajar de los 100 goles en el último lustro. Una competición muy anotadora en la que llegó a acumular 177 tantos en la 2022-23, un nominado habitual al equipo ideal de la Proligue, la segunda categoría gala.

«Mi ciclo en Francia ha terminado y que a mi edad necesito otro tipo de desafío. Me encanta la Asobal, la sigo desde hace tiempo y tanto yo como mi familia creíamos que era el momento ideal para volver», resumió a la web del Nava alguien que cumple el prototipo de extremo: goleador, rápido al contragolpe y atento al robo. «Puedo defender de avanzado y de último, me caracterizo por ser un jugador inteligente en defensa y puedo anticipar movimientos». Le sedujo la filosofía del club. «Soy una persona muy ambiciosa y Nava respondía a todo lo que yo necesito en este momento. Ambición, seguir creciendo como lo está haciendo y no ponerse límites».