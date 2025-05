El primer fichaje del Balonmano Nava llega de Francia

El Viveros Herol Nava no ha esperado a que ocho de sus jugadores disputen en Benidorm su último partido con su camiseta para anunciar al ... primero de sus fichajes de cara al próximo curso. Es la posición más necesitada, la del lateral derecho, pues Álvaro Senovilla no contaba a estas alturas con ningún efectivo de la actual plantilla con garantías para asumir el puesto la temporada que viene. Se trata de Lilian Pasquet, un guineano con amplia trayectoria en la Segunda División francesa, internacional y en el mejor momento de su carrera, con 28 años. Como es habitual en la gestión de contratos del club, firma por dos años.

Pese a su ascendencia guineana, la historia de Pasquet es de alguien criado desde niño en Francia. Allí, en un pequeño pueblo en las proximidades de París, encontró en contacto con el balonmano, a los diez años. Un deporte que le acompañó cuando se mudó con su familia cerca de Dijon, donde se curtió como jugador joven con gran proyección. Firmaría su primer contrato profesional como parte del Dijon Métropole Handball, un modesto club de la Segunda División francesa. Allí echó raíces, pues militó en el equipo que le dio la oportunidad durante cinco temporadas. Hizo después las maletas hacia el Pontault-Combault, de la misma categoría. Tras cuatro años –anotó 80 goles el pasado curso– pone rumbo a Nava de la Asunción. El lateral es internacional con la selección nacional de Guinea, a la que se unió en el año 2019 y con la que ha participado en tres campeonatos africanos de las naciones. Así logró el billete para el Mundial de este año en Croacia, Dinamarca y Noruega, en el que sumó 25 tantos.

Si todo hubiera ido según lo previsto, el Nava no hubiera necesitado un lateral derecho, pero ahora puede hasta necesitar otro. Porque la lesión de Luisfe Reina, que pasó en marzo por el quirófano para operarse el hombro, no da a día de hoy garantías de que pueda volver a jugar al máximo nivel. Y porque el club ofreció la renovación a Isaías Guardiola, pero finalmente la rechazó para dejar su carrera como jugador y empezar su periplo como entrenador. Ha habido partidos en los que Senovilla no ha contando con ninguno y ha tenido que improvisar soluciones, desde el canterano Alfredo Otero a Lautaro Robledo –pese a ser extremo, es el jugador con más potencia de lanzamiento de la plantilla– o Sasha, la más habitual, el central para todo. Ante la incertidumbre, el club otea el mercado en busca de otro primera línea.

Pasquet define al Nava, en declaraciones a su página web, como «un club familiar y amigable, que desprende grandes valores» y asume el reto de «progresar en un campeonato muy sólido» como la Asobal. Agradeció al extremo izquierdo Edu Reig, con quien jugó en Dijon, su ayuda para recalar en el conjunto navero. Ante todo, se define como alguien polivalente. «Puedo jugar tanto en ataque como en defensa y tengo un temperamento bastante tranquilo, así que creo que puedo aportar serenidad al equipo, además de toda mi energía y determinación para que el equipo tenga la mayor garantía posible de victorias, con alegría y buen humor». No se pone ningún techo y tiene la clasificación para Europa entre sus objetivos.