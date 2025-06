La huella de Santos Cerdán en Castilla y León

Antonio G. Encinas Valladolid Viernes, 13 de junio 2025, 19:48 Comenta Compartir

En el PSOE de Castilla y León hay decepción, pero no sorpresa. Las conversaciones y manejos de Santos Cerdán, ex secretario de Organización, con ... Koldo García y José Luis Ábalos no han cogido por sorpresa al alcalde de León, por ejemplo. José Antonio Diez decía en una comparecencia ante los medios de la ciudad que el secretario general, Pedro Sánchez, debería tomar decisiones. «Aquellos que son responsables, que asuman su responsabilidad», advertía. «En cuanto a su desconocimiento de todo esto», señalaba en referencia a las palabras de Pedro Sánchez, «yo conozco a estas personas de poco, pero me valieron unos minutos para conocerlas. Así que no puedo entender que quien trabaja día a día con ellos, quienes hicieron su campaña de primarias con ellos, pues digan que no los conocen».

