Las dos acusadas, entre su abogada, este jueves en la Audiencia de Valladolid. Carlos Espeso

Tensión familiar en la Audiencia de Valladolid para saber quién esquilmó la cuenta de la abuela

Las dos acusadas, hija y nieta de la víctima, diagnosticada de deterioro cognitivo, se enfrentan a cuatro años de prisión cada una por sacar el dinero de su familiar

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:22

Comenta

La tensión se cortaba con un cuchillo. En el pasillo, antes de acceder a la Sala, dos grupos bien marcados. En uno de ellos, las ... dos acusadas; en el otro, el resto de la familia. Todo ello para esclarecer quién vació la cuenta de la abuela cuando esta padecía un deterioro cognitivo que se agravó en el tiempo. De hecho, todo saltó por los aires cuando la residencia en la que había ingresado la víctima (ya fallecida) giró uno de los primeros pagos. No había dinero.

