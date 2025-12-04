Tensión familiar en la Audiencia de Valladolid para saber quién esquilmó la cuenta de la abuela

La tensión se cortaba con un cuchillo. En el pasillo, antes de acceder a la Sala, dos grupos bien marcados. En uno de ellos, las ... dos acusadas; en el otro, el resto de la familia. Todo ello para esclarecer quién vació la cuenta de la abuela cuando esta padecía un deterioro cognitivo que se agravó en el tiempo. De hecho, todo saltó por los aires cuando la residencia en la que había ingresado la víctima (ya fallecida) giró uno de los primeros pagos. No había dinero.

Con esos antecedentes, Isabel Soto Gómez y su hija Virginia Peña, hija y nieta, se han sentado este jueves en el banquillo de la Audiencia acusadas de esquilmar el dinero de la cuenta de la víctima al aprovecharse de la enfermedad de su familiar. Las dos acusadas, que se enfrentan a cuatro años de prisión cada una, han negado los hechos. En el caso de Isabel Soto ha asegurado que acompañaba en alguna ocasión a su madre a sacar dinero y que «lo empleaba para hacer la compra de la carnicería y pescadería», además de otros servicios de podología y peluquería.

La propia acusada, según su declaración, desconoce cómo se ha podido quedar sin dinero la cuenta de su madre, si bien ha apuntado que fue ella misma la que dio la voz de alarma después de que la residencia en la que ingresaron a su madre comunicara que no había fondos.

Durante la declaración de Isabel Soto se ha reproducido un audio grabado por uno de sus hermanos (el denunciante) ante las sospechas de que fuera su hermana y sobrina. Del mismo, de larga duración y del que inicialmente Isabel ha reconocido que no sabía de qué la hablaban, se escucha a las dos acusadas. En el mismo, Virginia reconoce que ella debe «unos 4.000 euros».

«Bajo coacción»

Sobre ese aspecto se ha pronunciado posteriormente la joven, que no ha dado una explicación clara sobre dinero, aunque ha agregado que dijo eso porque estaba «bajo coacción» de sus tíos. Asimismo, ha continuado que era la única nieta que se preocupaba por su abuela y que por eso «le daba dinero», si bien no ha concretado las cantidades.

Tras la declaración de las acusadas, que solo han respondido a preguntas de la fiscal y de su abogada, ha sido el turno de los otros dos hijos de la víctima. Los dos han subrayado que desconocían hasta «el color de la cartilla» y que nunca estuvieron pendientes del dinero de su madre. Eso sí, uno de ellos ha insinuado que ese dinero que supuestamente cogió Virginia, esta lo empleó en una operación estética. «Puede ser porque se puso tetas», ha manifestado el denunciante.

Durante todo el juicio, la tensión ha sido palpable. Las dos acusadas, en ningún momento se han girado para ver el rostro de sus familiares. Mientras que en Sala han confirmado que tiene un conflicto judicial por la herencia de la abuela.