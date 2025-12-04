Aumentan las urgencias y hospitalizaciones por virus respiratorios en menores de 5 años y mayores de 75

El aumento en la circulación de virus (fundamentalmente casos de gripe A) entre la población hace que cada vez sean más las personas, de todas ... las edades, que acuden a lo servicios de urgencias del sistema sanitario para ser atendidos. Las salas se llenan cada vez más y, pese a que los casos de gripe estacional son los más numerosos entre aquellos que deciden acudir al hospital, el último informe de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira) elaborado por la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León habla además un aumento progresivo del Virus Respiratorio Sincitial (VRS), una infección viral con síntomas parecidos al resfriado, pero que en bebés, mayores y personas con patologías previas puede ser grave.

De hecho, es entre los colectivos de menores de 5 años y el de los mayores de 75 (grupos especialmente vulnerables ante posibles complicaciones) donde el sistema que estudia la evolución de las enfermedades respiratorias ha detectado (del 24 al 30 de noviembre) un incremento en cuanto a las hospitalizaciones en las últimas semanas. El documento publicado por la Consejería de Sanidad cada martes expone además que «la tasa global de incidencia de infecciones respiratorias agudas sube a 741 casos por 100.000 habitantes (585 la semana pasada) y una tasa de incidencia del síndrome gripal que se estima en 117casos por 100.000 habitantes (el índice era de 76 hace apenas siete días)».

Pese al aumento de los indicadores, desde Sanidad explican que «el nivel de intensidad epidémica en todas las infecciones respiratorias es bajo». En el caso de la bronquitis y bronquiolitis y la Covid la variación ha sido a la inversa al pasar de un nivel de «intensidad baja» al declararlas como «no epidémico», el marcador más bajo de todos. Los virus, su circulación y su comportamiento hacen que, en cuestión de días, se produzcan estos cambios. que han llevado a detecciones de virus de la gripe del tipo A en el 41% del total de las muestras centinelas analizadas, con predominio del subtipo H 3 sobre el H 1. Tanto en el hospital Río Hortega como en el Clínico señalan que la situación «es la normal para las fechas» y que no hay saturación. «La intensidad es todavía baja, lo normal en esta época, aunque nos vamos acercando a las cifras propias del invierno. Por poner un ejemplo, en el Hospital Clínico Universitario se atendieron el martes 232 urgencias de adultos, cuando lo normal son 250 por estas fechas. Y 44 de pediatría, cuando la media está sobre 60», señalan fuentes sanitarias.

Gripe en los colegios

«En las consultas hemos notado desde hace dos semanas un incremento de la incidencia de casos de gripe A entre menores, fundamentalmente en etapa escolar, son niños de más de 6 años. Este es un aumento de casos que entra dentro de lo habitual para las fechas y que no está saturando por el momento al sistema», explica al respecto Teresa Martínez, presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León (APAPCYL). Pero recuerda que la vacunación es fundamental en todas las edades para lograr reducir al máximo los contagios y más «con fechas como el puente en el que son más fáciles esos encuentros entre niños y sus abuelos», destaca.

Este año, como novedad, la vacuna intranasal se dirige a niños de entre 5 y 8 años inclusive. «Quizá por novedad los padres no lo conocen pero es fundamental esa vacuna para frenar los casos, ya que los niños en esas edades son capaces de transmitir el virus durante mucho más tiempo y pese a que lo haya superado, pueden seguir contagiando», explica la médico. Asimismo, llama a «no banalizar una enfermedad como la gripe y menos en niños, porque es capaz de causar complicaciones muy serias en menores de dos años».

«Hemos notado un aumento en la demanda de test de gripe y Covid, así como de mascarillas en los últimos quince días» Rafael Martínez Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid.

Para muestra de la eficacia de las vacunas, Martínez habla de la baja presencia de enfermedades como el VRS, «que apenas está llegando a las consultas de Atención Primaria Pediátrica y es por una razón muy sencilla, la inmunización mediante la inoculación del anticuerpo en lactantes». Este año se ha alcanzado un 92,8% de cobertura en los niños nacidos entre abril y septiembre y del 93,2% en los nacidos a partir del 1 de octubre.

Esos porcentajes bajan de forma drástica al hablar de la gripe estacional, que lleva registrando desde el inicio de la campaña (en octubre) una cifras de cobertura muy lejanas a lo recomendable y deseable por los sanitarios. Directamente, este año en Castilla y León la campaña muestra signos de retroceso, ya que solo el 56,7% de los mayores de 60 años (un grupo de especial riesgo por las patologías previas o las complicaciones que la enfermedad le puede suponer) se ha protegido frente a la gripe.

Este dato pone de manifiesto una caída de casi dos puntos respecto al año pasado en una región donde se han administrado hasta la fecha un total de 644.193 dosis (el 83,2 % del stock recibido, con 774.000 vacunas disponibles). En menores de 9 años el porcentaje no llega a la mitad (49,9%) de la cobertura total para ese tramo de edad. Sea cual sea el grupo de edad, los datos no satisfacen a la Dirección General de Salud Pública y por ello se insiste en la importancia de completar las vacunaciones antes de que se intensifique la circulación de virus respiratorios y «antes de que se produzcan las ondas epidémicas».

Ponerse la inyección antes de que lleguen esas olas de contagio para así poder evitar la saturación en hospitales y centros de salud es una máxima que repiten cada año desde Sanidad y más este 2025 en el que el centro de referencia en la caracterización antigénica y genómica de esta enfermedad, el Centro Nacional de Gripe de Valladolid, advierte de un adelanto del inicio de la actividad gripal «de varias semanas». Esos contagios además mantienen a los expertos sanitarios especialmente vigilantes por la aparición de una nueva variante, el subclado K del gen A(H3N2). Aunque en España aún está por determinar su confirmación, secuenciación, evolución y comportamiento, lo que está claro es que en otros países generó un mayor volumen de ingresos hospitalarios al ser más transmisible, tal y como advierte además la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

Más test y mascarillas

No solo en las consultas de los centros de salud ni en las urgencias de los hospitales se ha detectado un mayor paso de pacientes con sospechas de infecciones respiratorias, las farmacias son el medidor perfecto para ver cómo evolucionan los contagios en plena época de virus y gripe como es el mes de diciembre. «Hemos notado un aumento en la demanda de test de gripe y Covid, así como de mascarillas en los últimos quince días», comenta Rafael Martínez, presidente electo del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid.

No es algo que les resulte inusual, ya que registran estos repuntes en las compras de estas pruebas de autodiagnóstico cada vez que emergen los virus. «Pasamos de no vender ninguno a vender más de 30 en una semana, bien puede ser a finales de noviembre como durante el mes de enero», añaden desde el Colegio. Agradecen además que los pacientes muestren interés por saber si tienen o no determinada enfermedad, «es buena esa curiosidad que les va a servir para venir a las farmacias en busca de información sobre lo que les sucede. Somos el primer escalón de acceso al sistema sanitario y podemos aconsejar si es necesaria o no la visita al médico», explica.

Ellos son una toma de contacto entre paciente y sanitario, porque hay procesos que no requieren ni de consulta y se solucionan con algo de reposo y antitérmicos para paliar el malestar. «De las 279 farmacias que hay en Valladolid (capital y provincia) todas están abiertas a ese asesoramiento sanitario, porque los servicios de urgencias hay que usarlos con criterio y lo más importante es vacunarse», añade Martínez. Los farmacéuticos de Castilla y León impulsan de hecho la inmunización frente a la gripe, a través de una alerta. «Nos salta un mensaje en el sistema de receta electrónica en el que somos informados de que la persona que tenemos delante es candidata a la vacunación por su edad y patologías y nosotros se lo recordamos. De tú a tú, para que sepa de las ventajas que tiene», finaliza el presidente del Colegio.