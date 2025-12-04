El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo del servicio de urgencias pediátricas del Hospital Río Hortega. A. Mingueza

Castilla y León

Aumentan las urgencias y hospitalizaciones por virus respiratorios en menores de 5 años y mayores de 75

Sanidad advierte de una cobertura de vacunación por debajo de años anteriores y llama a inmunización a todos los grupos de edad «antes de las ondas epidémicas»

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:49

Comenta

El aumento en la circulación de virus (fundamentalmente casos de gripe A) entre la población hace que cada vez sean más las personas, de todas ... las edades, que acuden a lo servicios de urgencias del sistema sanitario para ser atendidos. Las salas se llenan cada vez más y, pese a que los casos de gripe estacional son los más numerosos entre aquellos que deciden acudir al hospital, el último informe de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira) elaborado por la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León habla además un aumento progresivo del Virus Respiratorio Sincitial (VRS), una infección viral con síntomas parecidos al resfriado, pero que en bebés, mayores y personas con patologías previas puede ser grave.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

