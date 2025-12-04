El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jesús Julio Carnero, a la izquierda, durante la reunión. El Norte

Carnero insiste en que el convenio de integración «debe seguir vivo» pese al anuncio de Adif de resolverlo

El alcalde reúne a la Mesa del Soterramiento para insistir en que quiere «diálogo» y asegura que no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre la resolución del acuerdo

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:48

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, reunió a los integrantes dela Mesa del Soterramiento para insistir en que el convenio de integración ferroviaria debe ... seguir «vivo», aunque convertido en un convenio de «transformación ferroviaria» que contemple un posible soterramiento futuro. Un convenio que Adif ha decidido declarar resuelto por los incumplimientos del Ayuntamiento de Valladolid durante los dos últimos años. En total, siete incumplimientos que se reflejarán en el escrito en el que se comunicará oficialmente la resolución unilateral del convenio y el comienzo de la fase de disolución de la sociedad Valladolid Alta Velocidad.

