Carnero insiste en que el convenio de integración «debe seguir vivo» pese al anuncio de Adif de resolverlo

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, reunió a los integrantes dela Mesa del Soterramiento para insistir en que el convenio de integración ferroviaria debe ... seguir «vivo», aunque convertido en un convenio de «transformación ferroviaria» que contemple un posible soterramiento futuro. Un convenio que Adif ha decidido declarar resuelto por los incumplimientos del Ayuntamiento de Valladolid durante los dos últimos años. En total, siete incumplimientos que se reflejarán en el escrito en el que se comunicará oficialmente la resolución unilateral del convenio y el comienzo de la fase de disolución de la sociedad Valladolid Alta Velocidad.

«El convenio del año 2017 y el trabajo de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad tiene que seguir manteniéndose porque el proceso de transformación ferroviaria de la ciudad de Valladolid no es algo que tenga que ver únicamente con los túneles a los que se refiere la integración ferroviaria», alegaba el alcalde tras la reunión. Y se refería a la urbanización de los suelos liberados del uso ferroviario para una futura «venta» y construcción de viviendas y «con eso saldar la correspondiente deuda que tiene la sociedad Valladolid Alta Velocidad con Renfe y Adif».

Y es que esa es una de las consecuencias que tendrá la resolución del convenio. Ante los incumplimientos que denunciaba Adif y el hecho de que el Ayuntamiento, a su juicio, no atendió el requerimiento que se le hizo, el propio convenio estipula que ni Adif ni Renfe tienen obligación, en ese caso, de entregar los terrenos liberados a la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Hoy por hoy, de hecho, ni uno solo de los solares se ha entregado. Lo que se podía haber traspasado, el solar de los viejos talleres junto a Farnesio o los de Ariza, donde ya se ha levantado la vía férrea, tampoco. Y mucho menos los que aún están en servicio, que son los del polígono de Argales, donde caben en torno a 2.500 viviendas, que no estarán disponibles hasta que entre en servicio al 100% la variante de mercancías.

Así, todos esos suelos siguen en poder de Adif y Renfe. Por tanto, la sociedad no podrá utilizarlos para sufragar la deuda. Sin embargo, la deuda de la sociedad Valladolid Alta Velocidad con ambas entidades sigue viva. Son 342 millones de euros y 70 millones de intereses. Para reducirla se utilizarán, primero, los 100 millones que quedan en la caja, según se describe en el convenio de 2017. Y después de sopesar los activos de cada cual llegará el momento de repartir la deuda restante entre los socios: Ayuntamiento de Valladolid (25% de la sociedad), Junta de Castilla y León (25%), Adif y Adif Alta Velocidad (37,5%) y Renfe (12,5%).

«Tiene que ser un diálogo sin cortapisas, un diálogo eh necesario, un diálogo no condicionado, un diálogo sincero sobre cómo acometer y enfrentar el futuro de la ciudad de Valladolid desde el punto de vista del modelo de transformación ferroviaria que quiere la misma. Unos apostamos por el soterramiento, otros apuestan por la integración, pero es evidente que necesariamente tiene que haber puntos de encuentro», insistía el alcalde de la ciudad.

Aseguraba que no tienen «en este momento ninguna comunicación al respecto» de la resolución del convenio o de la disolución de la sociedad, más allá de lo que Adif comunicó en la reunión de más de tres horas del pasado día 24 de noviembre.

«El ministro y el Ministerio no mandan en Valladolid, en Valladolid mandan los vallisoletanos y las vallisoletanas», concluyó tras su llamamiento al diálogo. Mientras, la reclamación de Adif para pedir la resolución del convenio recoge siete incumplimientos por parte del Ayuntamiento a lo largo de estos dos años que avalarían la decisión de acabar con el acuerdo.

El primero de esos siete incumplimientos es el impago de los 11 millones de euros correspondientes a la aportación municipal de 2024. Un impago que figura como tal en las cuentas de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Tanto la Junta como el Ayuntamiento fueron requeridos para que abonaran su parte. La Junta lo hizo y el Ayuntamiento, que argumentó que podía aplazarlo por silencio administrativo, no. A ese incumplimiento se suma la decisión de no adjudicar los tres pasos proyectados de Ariza ni el de Arco de Ladrillo, la no urbanización de la calle Salud ni el proyecto de San Isidro, la demora en adjudicar la obra del paso entre Unión y Pelícano y el hecho de no haber avanzado en el proyecto de la nueva estación de autobuses.

A eso añaden que ni Ayuntamiento ni Junta aprobaron los presupuestos de la sociedad Valladolid Alta Velocidad de 2024 ni las cuentas de 2025 (se abstuvieron en la votación), lo que que constituye, señalaban fuentes de Adif, que se está incumpliendo la Ley de Sociedades de Capital en una sociedad que, además, cuenta con más de cien millones de euros en caja para ejecutar esos proyectos.