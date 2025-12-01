Centros comerciales y supermercados de Valladolid que abren durante el puente de diciembre El sábado 6 está incluido entre los días de apertura autorizada del listado elaborado por la Junta de Castilla y León

Valladolid afronta este próximo fin de semana el puente de diciembre, una fecha señalada porque acumula dos días festivos en tan solo tres jornadas -el día 6 (sábado) y el 8 (lunes)- y también por tratarse del tramo del año que supone la antesala de la Navidad.

Este año el primero de esos días no laborables, el que conmemora la aprobación de la Constitución Española cae en sábado, por lo que se ve alterada la actividad habitual de todo tipo de trabajos, especialmente los del sector del comercio. La Junta de Castilla y León, en el listado que publica cada año con el calendaRÍO de domingos y días festivos de apertura autorizada para los establecimientos comerciales en la comunidad, incluyó el día 6 de diciembre de 2025. Por ello, abrirán los centros comerciales y los supermercados de la ciudad.

RÍO Shopping (de 10:00 a 22:00 horas), Vallsur (10:00-22:00), El Corte Inglés (10:00-22:00) e Hipercor (9:30-21:30) mantendrán abiertas sus puertas durante la jornada.

Lo mismo sucederá con los supermercados de Carrefour, que tanto en BarRÍO España como en Parquesol se mantendrán operativos entre las 10:00 de la mañana y las 21:00 horas de la noche, además del establecimiento de la cadena ubicado en la calle Santiago, que también tendrá esos horaRÍOs.

Los establecimientos de Mercadona, Alimerka, DIA o Gadis también estarán abiertos, como se puede ver en sus respectivas páginas web.

En el caso del Día de la Inmaculada Concepción, que se celebra el lunes 8 de diciembre, la situación es diferente puesto que este festivo no se encuentra en el listado de los de apertura autorizada. De esta forma, tanto el domingo 7 como la jornada posteRÍOr solo abrirán al público aquellos supermercados con licencia especial como el Alcampo del Mercado del Val o los Carrefour Express repartidos por la ciudad.

En el caso de los centros comerciales RÍO Shopping y Vallsur, el público podrá acceder a la zona de restauración y los cines, pero las tiendas permanecerán cerradas durante ambas jornadas.

HoraRÍOs de apertura de centros comerciales de Valladolid el 6 de diciembre RÍO Shopping: 10:00-22:00 horas

Vallsur: 10:00-22:00 horas

El Corte Inglés: 10:00-22:00 horas

Hipercor: 9:30-21:30 horas

Además del festivo del día 6 de diciembre, en lo que queda de año la Junta ha declarado como días de apertura los domingos 14, 21 y 28.

