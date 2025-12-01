El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una persona empuja un carro por un supermercado, en una imagen de archivo. Ideal

Centros comerciales y supermercados de Valladolid que abren durante el puente de diciembre

El sábado 6 está incluido entre los días de apertura autorizada del listado elaborado por la Junta de Castilla y León

J. A. P.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:46

Comenta

Valladolid afronta este próximo fin de semana el puente de diciembre, una fecha señalada porque acumula dos días festivos en tan solo tres jornadas -el día 6 (sábado) y el 8 (lunes)- y también por tratarse del tramo del año que supone la antesala de la Navidad.

Este año el primero de esos días no laborables, el que conmemora la aprobación de la Constitución Española cae en sábado, por lo que se ve alterada la actividad habitual de todo tipo de trabajos, especialmente los del sector del comercio. La Junta de Castilla y León, en el listado que publica cada año con el calendaRÍO de domingos y días festivos de apertura autorizada para los establecimientos comerciales en la comunidad, incluyó el día 6 de diciembre de 2025. Por ello, abrirán los centros comerciales y los supermercados de la ciudad.

RÍO Shopping (de 10:00 a 22:00 horas), Vallsur (10:00-22:00), El Corte Inglés (10:00-22:00) e Hipercor (9:30-21:30) mantendrán abiertas sus puertas durante la jornada.

Lo mismo sucederá con los supermercados de Carrefour, que tanto en BarRÍO España como en Parquesol se mantendrán operativos entre las 10:00 de la mañana y las 21:00 horas de la noche, además del establecimiento de la cadena ubicado en la calle Santiago, que también tendrá esos horaRÍOs.

Los establecimientos de Mercadona, Alimerka, DIA o Gadis también estarán abiertos, como se puede ver en sus respectivas páginas web.

En el caso del Día de la Inmaculada Concepción, que se celebra el lunes 8 de diciembre, la situación es diferente puesto que este festivo no se encuentra en el listado de los de apertura autorizada. De esta forma, tanto el domingo 7 como la jornada posteRÍOr solo abrirán al público aquellos supermercados con licencia especial como el Alcampo del Mercado del Val o los Carrefour Express repartidos por la ciudad.

MÁS INFORMACIÓN

En el caso de los centros comerciales RÍO Shopping y Vallsur, el público podrá acceder a la zona de restauración y los cines, pero las tiendas permanecerán cerradas durante ambas jornadas.

HoraRÍOs de apertura de centros comerciales de Valladolid el 6 de diciembre

  • RÍO Shopping: 10:00-22:00 horas

  • Vallsur: 10:00-22:00 horas

  • El Corte Inglés: 10:00-22:00 horas

  • Hipercor: 9:30-21:30 horas

Además del festivo del día 6 de diciembre, en lo que queda de año la Junta ha declarado como días de apertura los domingos 14, 21 y 28.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  2. 2

    Covaresa se despide de su único quiosco después de tres décadas
  3. 3 Soterrarlo todo
  4. 4

    Condenada a devolver 23.000 euros de pensión por empadronarse su hijo en su casa
  5. 5

    Esta semana comienzan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  6. 6

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  7. 7

    Adiós a Musicarium, el «hogar para músicos» de todas las edades y niveles
  8. 8

    El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión
  9. 9

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  10. 10

    El último trámite antes del juicio por la muerte de Esther López

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Centros comerciales y supermercados de Valladolid que abren durante el puente de diciembre

Centros comerciales y supermercados de Valladolid que abren durante el puente de diciembre