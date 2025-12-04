Los vallisoletanos opinan sobre la baliza V-16, obligatoria desde el 1 de enero: «Me parece un sacacuartos»

Con la llegada del nuevo año, la triangulación de emergencia usada hasta el momento quedará obsoleta por la obligatoriedad de utilizar la nueva baliza V- ... 16. Esta es un aparato luminoso de forma circular que emite pequeños destellos que permiten indicar en qué parte de la vía se encuentra detenido un turismo. De esta forma, los conductores no tendrán que salir del coche para colocar la señalización en la calzada, evitando así los posibles peligros de andar por la carretera y los posibles arrollamientos. El sistema es sencillo. Hay que encender el dispositvo, bajar la ventanilla y colocarlo encima del coche, y esta señalización enviará los datos de geolocalización en los que se encuentra averiado el vehículo a la DGT.

Por el momento, las redes sociales se han llenado de comentarios en los que los usuarios evalúan esta nueva señalización -obligatoria a partir del 1 de enero- y, sobre todo, el precio y la visibilidad de los destellos que emite el dispositivo. A las puertas de su implantación en España, los vallisoletanos opinan sobre esta nueva medida.

Lo cierto es que no todas las balizas V-16 que hay en el mercado están homologadas, y para ello, la DGT ha elaborado una lista de todas aquellas que sí que lo son. Estas tienen que cumplir con el Reglamento General de Vehículos (RGV) y deberán tener un geolocalizador que, en caso de emergencia, permita a los servicios de rescate conocer el punto exacto en el que se encuentra el vehículo. Para ello, basta con encenderla y colocarla en el exterior del turismo, ya que lleva incorporado un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble encargadas de gestionar la conexión.

«Entiendo que es más seguro porque tienes que andar menos fuera del coche, pero he visto fotos y vídeos y no se ve mucho, entonces tampoco sé cuánto de seguro será», menciona Diego Jové acerca de la visibilidad de la luz que emite el dispositivo. A esta opinión se suma otro vecino de Valladolid, Rubén Martín, que asegura haber «visto vídeos y demás de gente que ha empezado a utilizar este tipo de balizas y que considera que la efectividad pues tampoco es muy buena».

«En una autovía, autopista es mejor, claro, sí», comenta Raúl Cajigal, porque «es mejor que salir fuera del coche (a poner los triángulos)». Reconoce no saber distinguir una baliza V-16 homologada de aquellas que no lo están, y añade que «según lo que tengo entendido, hay algunas que anteriormente estaban homologadas que ahora ya no sirven».

Ampliar Rubén Martín con la baliza V-16. Aida Barrio

El precio de esta señalización de emergencia no ha dejado indiferente a nadie y a Martín le parece «bastante caro. De hecho, al ser un servicio obligatorio debería ser un poquito más asequible para todo el mundo, ya que el hecho de que cueste 40 o 50 euros es una exageración bastante importante la verdad», recalca el vallisoletano, que ya sabe cómo se utiliza «porque tengo ya una». Cree que el Estado debería cubrir «o el total, o casi el cien por cien» de la baliza. Por su parte, Enrique Chavarría se encontraba buscando la suya pero «se les habían agotado». A pesar de intentar hacerse con su dispositvo, Chavarría cree que tendrían que «bajarlas de precio, porque treinta y tantos euros me parece sacacuartos total», sentencia el vallisoletano.

«Si no está subvencionado por el gobierno y encima me tengo que gastar el dinero en algo que no me va a proteger, no lo veo viable», afirma Teresa Gigosos, que todavía no ha comprado el suyo y que cree que «no ilumina demasiado» porque ha visto algún vídeo en Tik Tok de cómo funciona. Ignacio Tormo comparte esta opinión y dice que le parece «un atraso porque una lucecita así se ve desde muy poco, sobre todo de día no se ve».

Respecto a la seguridad, este vecino de Valladolid afirma que «lo veo bien, pero si no se ve puede que el que venga no te vea y te arree por detrás». Tormo todavía no se ha hecho con la suya, y tampoco tiene claro qué pasa si a partir del 1 de enero no la lleva dentro de su vehículo. Según la Dirección General de Tráfico, se considerará una infracción y la Policía podría sancionar con hasta 80 euros de multa.