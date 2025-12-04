El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ignacio Tormo y Amelia Rodríguez, su mujer, encienden la baliza V-16.

Ignacio Tormo y Amelia Rodríguez, su mujer, encienden la baliza V-16. Aida Barrio

Los vallisoletanos opinan sobre la baliza V-16, obligatoria desde el 1 de enero: «Me parece un sacacuartos»

Este dispositivo de tráfico sustituirá a los triángulos de emergencia

Ángela Zangróniz

Ángela Zangróniz

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:53

Comenta

Con la llegada del nuevo año, la triangulación de emergencia usada hasta el momento quedará obsoleta por la obligatoriedad de utilizar la nueva baliza V- ... 16. Esta es un aparato luminoso de forma circular que emite pequeños destellos que permiten indicar en qué parte de la vía se encuentra detenido un turismo. De esta forma, los conductores no tendrán que salir del coche para colocar la señalización en la calzada, evitando así los posibles peligros de andar por la carretera y los posibles arrollamientos. El sistema es sencillo. Hay que encender el dispositvo, bajar la ventanilla y colocarlo encima del coche, y esta señalización enviará los datos de geolocalización en los que se encuentra averiado el vehículo a la DGT.

