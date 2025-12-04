El fenómeno 'Stranger Things' y su demogorgon invaden Valladolid

Si el fenómeno 'Stranger Things' ya había invadido las redes sociales y las televisiones de muchos hogares en las últimas semanas, ahora también ha hecho ... lo mismo con Valladolid. Literalmente y con pequeños detalles, pero el éxito de Netflix, uno de los buques insignia de la plataforma de streaming, está dejando su huella en la capital. Hay que estar atento para encontrarlas, pero ahí están, al menos dos en toda la ciudad y ubicadas en la plaza Circular. Son tapas de alcantarilla, que han amanecido personalizadas y que muestran a algunos de los protagonistas de la serie.

La campaña forma parte de una estrategia de Telefónica, que ha repartido 41 tapas de alcantarilla por toda España diseñadas para la ocasión, el estreno del final de la serie, que ha sido uno de los grandes éxitos de Netflix y que arrancó con su primera temporada allá por julio de 2016. Desde entonces, los seguidores del fenómeno, que bebe de la nostalgia ochentera, con referencias musicales y culturales en cada episodio, no han dejado de crecer. Y ahora, Valladolid también es testigo del éxito de la serie.

Ampliar La alcantarilla de 'Stranger Things', en detalle. S. G.

Las tapas personalizadas en la capital se pueden ver en la plaza Circular, en el suelo y a la altura de los cruces con las calles Tudela y Nicolás Salmerón. La alcantarilla muestra a los ya no tan niños protagonistas de la serie, montados en sus bicicletas en una de las imágenes más reconocidas de la serie y que se asemeja a una de las escenas más repetidas de la primera temporada. Así pues, la comitiva a dos ruedas representa a los personajes de Will Byers, Mike Wheeler, Once, Lucas Sinclair y Dustin Henderson. No solo hay espacio para los protagonistas y también se puede ver la figura de un Demogorgon, uno de los monstruos que más quebraderos de cabeza ha causado a la ciudad de Hawkings, donde se desarrolla la acción de la serie.

Aquellos que hayan visto todas las temporadas también se percatarán de la línea que separa a los personajes y que muestra otra de las claves de la serie, como es el 'upside down' o Mundo del Revés en su traducción al español. Una dimensión paralela al mundo real de esta ficción, donde aparecen los mismo lugares pero con una atmósfera más oscura, fría y sin vida humana. Es aquí donde habitan estos monstruos, capitaneados por Vecna, que se ha convertido en el villano principal de la trama tras su revelación en la cuarta temporada.

La temporada final de 'Stranger Things', compuesta de ocho episodios, organiza su estreno en tres partes. La primera ya está disponible en Netflix desde el 26 de noviembre, con cuatro capítulos, a los que se sumarán otros tres el próximo 26 de diciembre. Faltará el final de la serie, cuyo estreno tendrá lugar la noche del 31 de diciembre al 1 de enero. Plena Nochevieja para el capítulo final, que tendrá una duración de dos horas y cinco minutos. La larga duración no se traduce en que este sea el episodio más largo de la serie, un título que mantendrá el último de la cuarta temporada, que tuvo una duración de dos horas y 22 minutos. El estreno consiguió 59,6 millones de reproducciones en los primeros cinco días en la plataforma y se ha convertido en el mejor estreno en lengua inglesa de la historia de Netflix, superadas por los últimos estrenos de otro fenómeno, 'El juego del calamar'.