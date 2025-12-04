Cambios en la tarjeta Buscyl para menores de 15 años La tarjeta infantil seguirá funcionando con normalidad en 2026 para que aquellos que no tienen teléfono móvil puedan seguir desplazándose con la acreditación de plástico

La tarjeta Buscyl para menores de 15 años no dejará de funcionar el próximo 31 de diciembre de 2025, aunque la Junta de Castilla y León recomienda a sus usuarios que comiencen a sustituirla por la de carácter general, que desde el pasado mes de septiembre provee de viajes gratuitos a toda la población empadronada en la comunidad.

La destinada a menores de 15 años, operativa desde verano, seguirá vigente, como afirman fuentes de la Consejería de Movilidad, que aseguran ser conscientes de que muchos de los usuarios de esa tarjeta para los más jóvenes no tienen teléfono móvil, por lo que no se les puede exigir llevar el código 'qr' que sustituye a la tarjeta de plástico que ellos poseen.

¿Pierden los menores la gratuidad en el transporte en autobús por Castilla y León?

Por el momento, los menores deberán pasar progresivamente a la tarjeta definitiva, que mantiene las mismas condiciones de gratuidad para quienes estén empadronados en Castilla y León. Y es que pese al cambio de tarjeta, la ventaja clave no se pierde. Según explica la página de la Junta de Castilla y León, a partir del 1 de julio de 2025 existe gratuidad de transporte dentro de Castilla y León para todos los empadronados que posean la tarjeta Buscyl. La única diferencia es el soporte físico de esa tarjeta, no las condiciones de viaje.

Qué pasará con la Buscyl para menores de 15

En principio nada. La tarjeta infantil funcionará en 2026 y su retirada será progresiva, de tal manera que se espera que a lo largo del año que viene las familias la vayan sustituyendo por la tarjeta definitiva. Desde la Consejería de Movilidad de la Junta recuerdan una realidad práctica: «Somos conscientes de que muchos niños no tienen móvil, así que ambas tarjetas, la Buscyl < 15 años y la normal, convivirán sin problemas después del 31 de diciembre», argumentan.

¿Qué necesito para pedir la nueva tarjeta?

Para solicitar la Buscyl general no será necesario presentar un certificado de empadronamiento, ya que la administración verificará los datos automáticamente con el INE. Solo quienes se opongan expresamente a esa consulta deberán aportar el documento.

Si no soy menor y es la primera vez que la solicito

Si no eres menor de edad y es la primera vez que la solicitas de manera presencial puedes descargar e imprimir el formulario desde la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León o recogerlo en oficinas de la Junta, servicios territoriales o delegaciones. Presenta la solicitud junto con la documentación requerida. Si es vía online debes escribir un correo electrónico.

En dicho correo, el usuario recibirá un enlace al que tendrá que acceder para escribir una nueva contraseña. Una vez sea validada, la cuenta ya estará creada. Entramos con el correo y la nueva contraseña y ya podremos proceder al apartado de 'solicitar la tarjeta'. El solicitante tendrá que rellenar los campos obligatorios que se indican en la web. Estos serán el DNI, nombre, los dos primeros apellidos y la fecha de nacimiento. Después, solo queda rellenar la dirección de casa y el lugar donde está empadronado.

Ahora es momento de indicar los datos de la tarjeta, aunque está la opción de 'Marcar si el titular es el mismo que el solicitante', lo que hace que no sea necesario volver a escribir de nuevo todos los datos. En el apartado de perfil de bonificado hay que indicar la provincia de Castilla y León en la que se reside y después, indicar si eres familia numerosa o familia numerosa especial. La documentación adjunta es el último paso. El solicitante debe subir una imagen del documento de identidad por las dos caras seleccionando la opción 'Seleccionar archivo'. Después, una vez aceptados los términos, seleccionamos la casilla 'Solicitar'. La tarjeta BUSCyL puede recibirse en formato digital (con un 'qr' enviado por email) o en formato físico por correo postal.

¿Qué ocurre con las ayudas estatales?

Las ayudas de transporte que ofrece el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible están dirigidas principalmente a menores de 15 años y a jóvenes (entre 15 y 26 años, o la franja que defina cada administración) y mayores de 65 años.

Los menores de 15 años se benefician de la gratuidad en el transporte autonómico y local, mientras que el resto de la población general obtiene descuentos significativos en abonos y títulos de viaje. Actualmente, la gratuidad del transporte para menores de 15 y descuentos para mayores de 65 años están garantizados hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, este paquete de medidas se renuevan periódicamente, por lo que la continuidad de los descuentos no está en duda de forma inmediata para estos grupos.

