Urgente Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga

Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga

Asuntos Internos completa al menos cinco registros en la capital para desarticular un entramado con otros cuatro arrestados, alguno de ellos de origen dominicano

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:09

Agentes del grupo de Asuntos Internos de Madrid se han desplegado en la mañana de este jueves, sobre las 9:00 horas, por diferentes puntos ... de la capital vallisoletana para explotar una operación antidroga que se ha saldado con al menos cinco detenidos, entre ellos el jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, Luis Fernández Rafael.

