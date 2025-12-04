Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores

Pese a los esfuerzos de reanimación por parte de policías y sanitarios, nada se ha podido hacer por salvar la vida de una mujer de ... 46 años y de origen asiático, que este jueves sufría un infarto y se desplomaba en un bazar asiático de la calle Labradores.

Los hechos han ocurrido pasadas las once y cuarto de esta mañana, cuando una llamada al servicio de emergencias del 112 alertaba y pedía auxilio para esta mujer que trabajaba en el local y que había perdido el conocimiento momentos antes. El dispositivo de la sala daba el aviso a autoridades y sanitarios y fueron varios agentes de la Policía Local los primeros en llegar al comercio, en el número 21 de la citada calle.

Allí, los uniformados trataron de reanimar durante varios minutos a la mujer, que había entrado en parada cardiorrespiratoria y que permanecía inconsciente. Varios sanitarios de Sacyl acudieron con una Uvi móvil para retomar las labores de reanimación a la mujer, aunque ambos esfuerzos fueron en vano porque nada pudieron hacer por salvar su vida.

La Policía Nacional, así como el médico forense se han personado en el lugar para iniciar los trámites correspondientes y proceder al levantamiento del cadáver.