Familiares de la fallecida en el comercio donde ha tenido lugar el fallecimiento. A. Mingueza
Valladolid

Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores

Policía y sanitarios trataron de reanimar sin éxito a la finada que sufrió un infarto

Sofía Fernández
Marco Alonso

Sofía Fernández y Marco Alonso

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:45

Pese a los esfuerzos de reanimación por parte de policías y sanitarios, nada se ha podido hacer por salvar la vida de una mujer de ... 46 años y de origen asiático, que este jueves sufría un infarto y se desplomaba en un bazar asiático de la calle Labradores.

