Carretera de Rueda, lugar de un quebrantamiento de condena en el negocio de José Antonio. Carlos Espeso

Dos familias enfrentadas en el rellano de su casa terminan en los juzgados de Valladolid

Discusiones vecinales originadas hace siete años en un bloque de La Rubia continúan en la actualidad en sede judicial con quebrantamientos de condena

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:44

Comenta

Todo empezó en marzo de 2018. O por lo menos así reza en sede judicial, sin descartar que esta historia de conflictos vecinales arrancara ... antes en el tiempo. Por un lado la familia de Antonio y por el otro la de José Antonio. Ambas, por aquellas fechas, compartían rellano en un bloque en Parque Arturo León, en el barrio de La Rubia. Insultos y reproches cruzados, además de denuncias, que siete años después prosiguen en los juzgados de Valladolid con continuos quebrantamientos de condena. La última, por ejemplo, en este mes de noviembre al condenar el Juzgado de lo Penal número 1 a la mujer de Antonio por quebrantamiento.

