La Junta pagará en enero a sus empleados los atrasos de 2025 y una subida salarial del 4%

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, anunció este jueves que la Junta aplicará en la nómina de enero la subida salarial del 4% pactada por el Gobierno con los sindicatos para 2025 (2,5%) y 2026 (1,5%) y abonará también los atrasos de este año en un apartado específico, con una cuantía global estimada de 400 millones de euros.

Fernández Carriedo destacó que el Gobierno publicó el miércoles en el BOE el acuerdo de subida salarial para los empleados públicos, el 2,5% con retroactividad para 2025, y la subida para 2026, del 1,5%, así como para 2027 y 2028, hasta un 11,4% global para esos años. En este sentido, remarcó que el decreto permite pagar las subidas de 2025 hasta el 1 de diciembre de 2028, pero la Junta lo hará en el mes de enero, con lo que ensalzó «la velocidad muy rápida» que «imprime» el Ejecutivo regional al pago a sus empleados, informa Ical.

Carlos Fernández Carriedo explicó que la Junta paga a los empleados de la Administración regional 5.000 millones de euros en retribuciones al año, a los que se suman los salarios de las universidades y de los centros de educación concertados, hasta un gasto en personal de 6.000 millones. A esa cuantía, dijo, hay que aplicar el 2,5% de subida que no se abonó en 2025 y que consolida en 2026, y el crecimiento para el año que viene del 1,5%, es decir, en enero se aplica un 4% de aumento salarial, más el abono del 2,5% con carácter retroactivo de este año. «Un 6,5% de 6.000 millones, que supone 400 millones», aclaró.

El consejero portavoz apuntó a las complicaciones para calcular la paga retroactiva, porque no es lineal, ya que muchos empleados han cambiado de puestos y de categoría en algún momento del año o se han jubilado, por lo que varían sus retribuciones a lo largo de esos doce meses.

El consejero de Economía y Hacienda explicó que el abono de estas cuantías les obligará a efectuar las correspondientes modificaciones presupuestarias, ante la prórroga de las cuentas de la comunidad, y también a publicar un decreto ley para aclarar que aplican el máximo de subida salarial que se establece en la legislación básica aprobada por el Gobierno.

Por último, Carriedo anunció que pagarán la mensualidad de diciembre y la extra antes de Nochebuena, para que «los empleados puedan disponer de estas cantidades ante los gastos que se avecinan» por la Navidad, y que «no haya retraso alguno en las retribuciones».

