'Tasazos' a no empadronados por usar las piscinas: «Reconocemos el compromiso de los censados»

No lo consideran una medida discriminatoria. No se trata, dicen, de «excluir a nadie», sino de reconocer a todos aquellos que, a lo largo de ... todo el año, no solo en la época estival, dan vida y sostienen a sus pueblos. Esa es la máxima que defienden los alcaldes de localidades de Valladolid que optan por cobrar más a los no empadronados por acceder a servicios municipales como, por ejemplo, las piscinas.

Una decisión no exenta de polémica -incluso hace tres veranos, el Procurador del Común, tras recibir múltiples quejas, sentenció que tiene que haber «un principio de igualdad tarifaria de los servicios públicos municipales para todos los que reciben las mismas prestaciones»-, pero que los regidores defienden como manera de 'premiar' a aquellos que durante todo el año contribuyen con sus impuestos a mejorar la vida del municipio. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Santovenia de Pisuerga.

En esta localidad del alfoz de Valladolid de 4.703 empadronados -según las últimas estadísticas del INE, correspondientes a 2024-, la diferencia entre censados y no censados a la hora de darse un chapuzón es notable. Sin ir más lejos, el pase individual de temporada para un empadronado cuesta 40 euros y para alguien que no esté allí inscrito, 150 euros. También hay diferencias en las entradas sueltas. Por citar algún ejemplo, un día de diario, un adulto empadronado -más de 12 años- deberá pagar 6 euros, mientras que un forastero, 10 euros. Los fines de semana y festivos el coste sube para todos. A partir de los 12 años, un censado pagará por el acceso 10 euros y un no censado, 20 euros.

Su alcaldesa, María Antonia López, reitera que con esta medida «no se trata de discriminar a quienes no son de Santovenia ni de excluir a nadie, sino reconocer y recompensar el compromiso de quienes están empadronados en el municipio».

El motivo, insiste, es que estar empadronado «implicar formar parte activa» de la vida local, de «contribuir con los impuestos y participar en el desarrollo de los servicios públicos y las actividades municipales». «Es justo y razonable que los beneficios o ventajas derivadas de determinadas iniciativas se prioricen para quienes, día a día, sostienen y apoyan la vida del municipio», subraya la regidora, al tiempo que apunta hacia el objetivo fundamental de este tipo de iniciativas: «Fomentar el arraigo, fortalecer el sentido de pertenencia y agradecer a los vecinos empadronados su implicación».

Algo similar ocurre en Aldeamayor de San Martín (6.163 vecinos). Su alcalde, Roberto Martínez, recién llegado al cargo tras el pacto entre su partido, el PP, y el PSOE en las elecciones de 2023, remarca que «no es algo nuevo, lleva siendo así toda la vida». «El mantenimiento conlleva un coste y los ayuntamientos reciben la financiación acorde al número de empadronados. Obviamente, el censado está contribuyendo de una forma que el no empadronado, no», explica, mientras señala que «como es un precio público, si la norma lo permite lo seguiremos haciendo también para afianzar la población y los empadronamientos». «Es una manera de reconocerlo», añade.

Hasta 24 euros el tique

En este caso, un adulto (más de 14 años) que quiera hacerse con un abono de temporada y no esté empadronado pagará hasta cuatro veces más (120 euros) que uno sí lo esté (25 euros). Lo mismo sucede con los abonos de niños de entre 4 y 14 años (empadronados 15 euros, no empadronados 60) y con los familiares (30 euros si se está censado, 190 euros si no).

En cuanto a las entradas sueltas, no se hace referencia al hecho de formar parte o no del censo de la localidad. Los días laborables, el precio de acceso para menores de entre 4 y 14 años es de 3 euros; para jóvenes de entre 14 y 23 años, de 4 euros; y para mayores de 23, de 15 euros. Sábados, domingos y festivos sube consideramente. Así, quienes tengan entre 4 y 14 años abonarán 6 euros; entre 14 y 23 años, 8 euros; y mayores de esta edad, hasta 24 euros por el tique.

Misma situación en Viana de Cega (2.292 censados en 2024). El Ayuntamiento también reconoce, en forma de precios más bajos, a aquellos que están registrados en este municipio. De nuevo, las distinciones en los precios llegan fundamentalmente con los abonos. Así, un abono familiar tiene un coste de 78 euros para empadronados y de 135 euros para los que no lo están. Además, un abono infantil (entre 5 y 17 años) tiene un coste para censados de 35 euros (el Ayuntamiento especifica que para beneficiarse de este precio, el menor debe tener fijada su residencia en el municipio junto con sus progenitores o tutores legales) y para no censados, de 60 euros.

Asimismo, a partir de los 18 años, el abono cuesta 45 euros si se está allí inscrito y, si no se está, 85 euros. En cuanto a las entradas diarias, el Consistorio no distingue entre si se forma o no parte del padrón: una entrada para un adulto cuesta 8 euros en un día de diario y 14 los fines de semana y festivos, mientras que la categoría 'infantil', 5 y 7 euros, respectivamente.

Incluso, para refrescarse en las instalaciones municipales, realizan bonificaciones a pensionistas y jubilados (10%), personas con discapacidad (50%) y familias numerosas (20%). «Exclusivo para empadronados en el municipio. Exclusivo aplicable abonos de temporada», advierte el Consistorio.

Donde también tienen los abonos de las piscinas un precio diferente en función del padrón es en otra localidad del alfoz: Fuensaldaña (2.137 censados). Un abono de adulto para un empadronado cuesta 27,5 euros, mientras que para uno que no lo está, 35. En el caso del bono infantil (de 3 a 14 años), para los que están censados es coste es de 21 euros y para nos que no, de 26.

En este caso, no se da posibilidad de abono familiar (sin hijos 45 euros, más un suplemento de 1 euro por hijo) a los no censados.

En Tudela de Duero (8.786 vecinos), aunque no realizan distinciones entre si se está o no allí empadronado, sí fija que los precios de acceso a las piscinas son para aquellos que están censados en el municipio desde antes del 31 de marzo. Por ejemplo, el abono familiar para unidades de dos a tres miembros cuesta en estos casos 50 euros, 60 para unidades de cuatro a cinco miembros. Para más de cinco, 75 euros. En lo relativo a los abonos individuales, los menores de 16 años pagarán 17 euros y los mayores de dicha edad, 34.