Cartel de la promotora Pryconsa anunciando la próxima construcción de viviendas. Carlos Espeso

Valladolid

Un cambio del PGOU por sentencia desatasca al menos 400 pisos entre la antigua azucarera y Findus

La modificación del planeamiento ordenada por el TSJ en 2022 pone fin a uno de los culebrones urbanísticos más longevos de la ciudad

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 06:41

Comenta

Viene de un contencioso urbanístico antiguo, complejo y con muchos capítulos, pero el acuerdo aprobado el pasado lunes en la Junta del Gobierno del Ayuntamiento ... supone el último paso para poner el punto y final al culebrón. El Ayuntamiento ha procedido de oficio a la modificación del PGOU en el ámbito de la Azucarera Santa Victoria para calificar como suelo urbano consolidado una cuña de terreno de 1,8 hectáreas situada frente a la planta de Findus, a continuación del parque de Las Norias.

