Detenida por robar la cartera que un vendedor de la ONCE perdió en un bar de Cigales La víctima denunció ante la Guardia Civil que extravió el monedero, que contenía entre 1.000 y 2.000 euros, durante la jornada laboral en un establecimiento hostelero

El Norte Valladolid Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:02

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la detención de una mujer, vecina de Cigales, como presunta autora de un delito de apropiación indebida. Un ciudadano, vendedor de la ONCE, denunció ante el instituto armado haber perdido su cartera durante la jornada laboral en el interior de un establecimiento hostelero de la localidad vallisoletana de Cigales.

En el interior de la misma se encontraba una cantidad de dinero en efectivo que oscilaba entre 1.000 y 2.000 euros. Gracias al visionado de las cámaras de seguridad del negocio, los agentes pudieron esclarecer los hechos y determinar la identidad de la persona que se había apropiado de la cartera. Tras diversas gestiones de investigación, la Guardia Civil logró localizar e identificar a la presunta autora, procediendo a su detención, como presunta autora de un delito de apropiación indebida.

Con esta actuación, la Guardia Civil destaca la importancia de la colaboración ciudadana y de los sistemas de videovigilancia en la resolución de hechos delictivos, reafirmando su compromiso con la seguridad de los vecinos de la provincia.