El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil. El Norte

Detenida por robar la cartera que un vendedor de la ONCE perdió en un bar de Cigales

La víctima denunció ante la Guardia Civil que extravió el monedero, que contenía entre 1.000 y 2.000 euros, durante la jornada laboral en un establecimiento hostelero

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:02

Comenta

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la detención de una mujer, vecina de Cigales, como presunta autora de un delito de apropiación indebida. Un ciudadano, vendedor de la ONCE, denunció ante el instituto armado haber perdido su cartera durante la jornada laboral en el interior de un establecimiento hostelero de la localidad vallisoletana de Cigales.

Noticias relacionadas

Herido tras chocar su patinete eléctrico con un coche en Arroyo de la Encomienda

Herido tras chocar su patinete eléctrico con un coche en Arroyo de la Encomienda

Herido un septuagenario tras ser atropellado por un coche en Peñafiel

Herido un septuagenario tras ser atropellado por un coche en Peñafiel

En el interior de la misma se encontraba una cantidad de dinero en efectivo que oscilaba entre 1.000 y 2.000 euros. Gracias al visionado de las cámaras de seguridad del negocio, los agentes pudieron esclarecer los hechos y determinar la identidad de la persona que se había apropiado de la cartera. Tras diversas gestiones de investigación, la Guardia Civil logró localizar e identificar a la presunta autora, procediendo a su detención, como presunta autora de un delito de apropiación indebida.

Con esta actuación, la Guardia Civil destaca la importancia de la colaboración ciudadana y de los sistemas de videovigilancia en la resolución de hechos delictivos, reafirmando su compromiso con la seguridad de los vecinos de la provincia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan un coche en la balsa donde podrían estar Maritrini y su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  3. 3 Un aparatoso accidente en Arroyo de la Encomienda deja seis vehículos dañados
  4. 4

    Revienta con piedras la cristalera de una tienda de telefonía de Delicias y huye antes de que llegue la Policía
  5. 5 Denunciados por cazar una liebre y estar con cinco galgos en un coto sin autorización
  6. 6

    El «monstruo» que degolló a su mujer en plena autovía y tiró su cadáver a un contenedor
  7. 7 Alerta alimentaria por falta de etiquetado en un calendario de adviento de una conocida marca de chocolate
  8. 8

    «Sacó de la nada Gijón, revitalizó Sevilla y modernizó la Seminci»
  9. 9

    La hermana de Esther López: «Un jurado popular le va a decir alto y claro que la ha asesinado»
  10. 10

    Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenida por robar la cartera que un vendedor de la ONCE perdió en un bar de Cigales

Detenida por robar la cartera que un vendedor de la ONCE perdió en un bar de Cigales