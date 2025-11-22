El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Grafitis en el interior de la nave de la antigua azucarera Santa Victoria, cuya cubierta presenta numerosos agujeros, a la que se puede acceder por un boquete abierto en el muro.

Grafitis en el interior de la nave de la antigua azucarera Santa Victoria, cuya cubierta presenta numerosos agujeros, a la que se puede acceder por un boquete abierto en el muro. J. Sanz

Valladolid

La histórica azucarera Santa Victoria vuelve a abrir sus peligrosas tripas a grafiteros y vándalos

Un boquete abierto a mazazos facilita el acceso a una nave del parque de Las Norias que alberga un cementerio de palomas sobre un lecho de excrementos y cascotes

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:19

Un cementerio de palomas sobre manto de sus excrementos y cascotes caídos desde la destartalada cubierta reciben al visitante a una de las naves que ... conforman el vasto y maltrecho complejo fabril del siglo XIX de la antigua azucarera Santa Victoria que preside el parque de Las Norias. A su peligroso interior, tanto por una mera cuestión de salubridad como por el evidente riego de desprendimientos, se puede acceder ahora con relativa facilitad a través de un enorme boquete abierto a porrazos en las últimas semanas en una de sus centenarias paredes.

