Dos hombres sentados en la entrada de la futura plaza de Antonio Piedra, en el parque de Las Norias. A la derecha, la sede de la Fundación Jorge Guillén. Detrás, el segundo chalé que ocupará el Centro Francisco Pino. Detrás, la vieja azucarera Santa Victoria.

Dos hombres sentados en la entrada de la futura plaza de Antonio Piedra, en el parque de Las Norias. A la derecha, la sede de la Fundación Jorge Guillén. Detrás, el segundo chalé que ocupará el Centro Francisco Pino. Detrás, la vieja azucarera Santa Victoria. J. Sanz

Valladolid

Urbanismo busca inversores para crear un gran complejo cultural y recuperar la histórica azucarera Santa Victoria

La Fundación Jorge Guillén rehabilitará la segunda casona del parque de Las Norias, cuya plaza lucirá el nombre del poeta Antonio Piedra, y saldrá a subasta para uso hostelero el bar incendiado en 2024

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:28

Corría el 31 de marzo de 2007 cuando la ciudad recuperaba, y lo hacía a bombo y platillo con un multitudinario concierto de Los Lunnis - ... entonces muy populares-, las 4,3 hectáreas de la antigua azucarera Santa Victoria, un edificio construido a finales del siglo XIX y en uso hasta 1997, como una amplia zona verde. Nacía entonces el bautizado como parque urbano de Las Norias de Santa Victoria. Un guiño a su pasado industrial que, eso sí, nació cojo por la falta de inquilinos para ocupar sus vastas, y maltrechas, edificaciones catalogadas. Pues bien. Urbanismo busca ahora inversores, y ha mantenido para ello «numerosas reuniones» e, incluso, «visitas» al espacio, con el fin de sacar adelante la rehabilitación del edificio principal para transformarlo en «un gran complejo cultural», según confirma el edil Ignacio Zarandona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

