Una promotora anuncia el primer bloque residencial al borde de la desaparecida vía de Ariza

El boom inmobiliario continúa en curso en la capital y alcanza ya al borde mismo del futuro barrio de Ariza, ganado a los terrenos de ... la recién desmantelada vía férrea, donde se anuncia la construcción de un primer bloque residencial en un terreno que llevaba años en barbecho situado entre el antiguo lecho ferroviario y el parque de Las Norias. Residencial Santa Victoria se llamará la promoción, de la que aún se desconocen los detalles, en horno a los cercanos restos de la azucarera Santa Victoria en torno a los que gira el citado parque.

La constructora Pryconsa ha colocado allí, en la esquina de una serie de parcelas aún vacías -también residenciales- situadas entre el camino de la Azucarera y la calle Casa Alegre (alberga al inicio una hilera de veteranas casas molineras), en la prolongación del polígono de Argales hacia el parque de Las Norias, junto a la vieja vía, un enorme cartelón en la que anuncia la «próxima construcción» del residencial Santa Victoria. En su web anticipa, aún sin más detalles, que comenzará en breve su comercialización.

Este edificio sería el primero en levantarse en este entorno, llamado a ser residencial y a ampliar los terrenos de la Ciudad de la Comunicación hacia la vía de pasajeros, aunque se encuentra un tanto enclaustrado aún entre plantas industriales, como la de Findus, situada justo enfrente, objeto de numerosas quejas vecinales por los malos olores procedentes de sus hornos.

La parcela del anunciado residencial linda con otras situadas justo detrás, hasta el límite mismo con las naves del área industrial, en las que se mantienen viejos carteles que en su momento, nada menos que en los albores del siglo, cuando se inauguró el parque de Las Norias (2007), anunciaba allí la construcción de otras viviendas y en los que ahora apenas se intuye su contenido.

Ampliar Infografía del residencial Arco de Ladrillo que está en contrucción en el barrio de los cuarteles. Inbisa

Pryconsa será la primera en apostar por esta nueva zona de expansión en torno a Arco de Ladrillo, un entorno que vive un nuevo boom inmobiliario, similar al previo al estallido de la burbuja inmobiliaria que paralizó precisamente el desarrollo de este entorno entre 2007 y 2008, pero en el que ahora se están edificando de manera simultánea en torno a una decena de conjunto residenciales.

Las nuevas promociones vienen, por un lado, a completar las últimas parcelas de la Ciudad de la Comunicación -allí hay dos nuevas promociones a la venta sobre plano (Nira y Ariza Valladolid II) y una tercera casi rematada para recuperar un viejo torreón de oficinas (Torre Ariza) y ha comenzado la construcción de la sede de RTVE- y, por otro, están levantando de la nada los primeros bloques del incipiente barrio de los cuarteles, donde dos edificios han recibido ya a sus primeros vecinos y en la que acaba de anunciarse una última promoción, de la mano de la promotora Inbisa, bautizada como Arco de Ladrillo, que ocupará un solar situado en la esquina del paseo de Farnesio y la calle Bartolomé de las Casas.

Ampliar El bloque residencial Torre Ariza. J. S.

El caso más simbólico, sin duda, es de la ahora reabautizada como Torre Ariza, situada en el número 66 del paseo del Arco de Ladrillo. Un bloque de once alturas que en sus orígenes, hasta que se abandonaron las obras entre 2007 y 2008, estuvo acristalado y que permaneció abandonado hasta hace apenas unos meses, cuando una constructora decidió reconvertirlo en un bloque de viviendas, ya a la venta. Sus operarios retiraron inicialmente su piel de cristal y trabajan ahora en la fase final de la reconversión a viviendas de uno de los últimos, e irreconocible, símbolo de la crisis del ladrillo. La promotora anuncia que entregará las llaves durante el primer trimestre de 2026.

A su lado se levantó también a la vez una torre casi gemela, aunque destinada a viviendas, que también se abandonó para años después, ya de la mano de otra constructora, retomar las obras. En su caso acoge vecinos desde 2016.

La Ciudad de la Comunicación está dando así los últimos pasos para colgar el cartel de completo. En ella tienen cabida novecientas viviendas, en su inmensa mayoría ha habitadas o en vías de estarlo.

Y al otro lado del paseo del Arco de Ladrillo se encuentra en plena efervescencia constructiva el barrio de los cuarteles, con capacidad para otras ochocientas viviendas. La mayoría se están levantando a la vez en los terrenos del antiguo cuartel General Monasterio, del lado más próximo al paseo de Farnesio, y ya se ha anunciado la próxima recuperación de los cuatro pabellones centrales del su homólogo Conde Ansúrez, al otro lado de General Shelly, para transformarlos en un centenar de viviendas para jóvenes con ayudas públicas.

A estas dos zonas urbanas en ebullición se sumará en cuestión de meses el inicio de las obras del citado esquinazo del camino de la Azucarera y, a continuación -a medio plazo-, el inicio de la recuperación de los terrenos liberados por el desmantelamiento de la vía de Ariza. En ese plan parcial están previstas otras 597 viviendas. Suma y sigue.