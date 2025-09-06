El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Las máquinas terminan de retirar los raíles ya desmontados de la desaparecida vía de Ariza.

Ver 10 fotos
Las máquinas terminan de retirar los raíles ya desmontados de la desaparecida vía de Ariza. J. Sanz

Valladolid

El desmontaje completo de la vía de Ariza despeja los terrenos para el futuro barrio de 597 viviendas

Los operarios retiran los últimos raíles entre Argales y la avenida de Madrid a falta solo del desmantelamiento de los dos pasos a nivel

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:35

La obra está aún lejos de acabar, pero ha concluido ya en lo que al desmontaje de los raíles y las traviesas se refiere, para ... despejar en cuestión de pocos meses de manera definitiva los terrenos liberados por el borrado de la histórica línea de Ariza, en especial, en la amplia parcela situado en torno a su estación (la de La Esperanza) llamada a albergar un nuevo barrio enclavado entre el parque de Las Norias, el polígono de Argales y la Ciudad de la Comunicación con capacidad para cerca de seiscientas viviendas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre
  2. 2 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Condenan a Sacyl a pagar los gastos en hormona de crecimiento de dos menores
  4. 4

    Detenido un violador en serie que atacaba a sus víctimas disfrazado
  5. 5

    Peña Bodega Paco, una familia histórica de las fiestas de Valladolid: «Hay gente que viaja siete horas para disfrutar de un solo día»
  6. 6 ¿Por qué es fiesta el 8 de septiembre?
  7. 7 Muere a los 27 años Erik Markov, actual Míster Olympia Amateur España
  8. 8

    La VA-20 abrirá el tramo en obras al completo el día 10, pero empieza la otra calzada
  9. 9 Detenido tras increpar a clientes de un bar y agredir a un policía durante su arresto
  10. 10

    Derroche de música, risas y mucho vino en el desfile de peñas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El desmontaje completo de la vía de Ariza despeja los terrenos para el futuro barrio de 597 viviendas