El desmontaje completo de la vía de Ariza despeja los terrenos para el futuro barrio de 597 viviendas

La obra está aún lejos de acabar, pero ha concluido ya en lo que al desmontaje de los raíles y las traviesas se refiere, para ... despejar en cuestión de pocos meses de manera definitiva los terrenos liberados por el borrado de la histórica línea de Ariza, en especial, en la amplia parcela situado en torno a su estación (la de La Esperanza) llamada a albergar un nuevo barrio enclavado entre el parque de Las Norias, el polígono de Argales y la Ciudad de la Comunicación con capacidad para cerca de seiscientas viviendas.

Los operarios trabajan ahora en la retirada de los últimos raíles de la vieja línea de mercancías, que cesó su actividad el pasado 12 de mayo, cuando los primeros trenes procedentes de la factoría de Renault comenzaron a circular por la nueva variante este lejos del casco urbano. Pocas semanas después, a principios de junio, comenzaron las labores de desmantelamiento del lecho ferroviario a lo largo de los 4,4 kilómetros que separan la planta de coches de la estación Campo Grande.

La estación de La Esperanza volverá a la vida un año más durante las fiestas para visitar la exposición ferroviaria, esta vez, sin viaje en tren

Y allí, según explicaban este viernes los propios trabajadores, han concluido ya los trabajos de desmontaje en sí de las cientos de toneladas de traviesas de hormigón y raíles de hierro, cuya retirada ultiman ahora con maquinaria pesada y por las que circularon los trenes de manera ininterrumpida desde la inauguración de la línea Valladolid-Ariza en un lejano 1895 hasta su cierre definitivo en 2025. Antes, en 1985, dejaron de circular por ella los trenes de pasajeros. Y su estación, un edificio decimonónico evidentemente catalogado, se salvará de la quema.

En estos días festivos, de hecho, la estación de La Esperanza volverá temporalmente a la vida, como en cada periodo de fiestas desde hace 33 años, para acoger la exposición ferroviaria, que estará abierta desde este sábado (día 6) hasta el segundo domingo de ferias (día 14), en horario de 17:30 a 21:00 horas, de la asociación Asvafer. Lo hará, eso sí, sin poder ofrecer uno de sus principales atractivos, como era el pequeño viaje en un tren real, que albergaba un vagó de correos y otro de viajeros, entre la propia estación y el paso a nivel de Argales. Las vías han sido ya borradas por completo en torno a la estación y allí trabajan ahora las máquinas para trocear y retirar los últimos raíles.

El tramo de la vía desmantelado hacia la estación Campo Grande, donde aún se mantiene un bloque de Adif pendiente de demolición. J. S. Tramo de la vía desmantelado desde el antiguo paso a nivel al borde de la estación de La Esperanza. J. S. Terrenos liberados en torno a la estación de La Esperanza, entre la Ciudad de la Comunicación (derecha) y el parque de Las Norias. J. S. Balasto de la vía en el tramo que discurre en paralelo a la avenida de Madrid entre el paseo de Juan Carlos I y el cruce de San Agustín. J. S. Raíles ya desmontados al borde de la avenida de Madrid. J. S. 1 /

Y en esos terrenos, en los que solo falta por desmantelar el pequeño tramo de vía que atravesaba la calzada en los dos pasos a nivel (ya clausurados desde mayo) de las calles Arca Real y Estación de Ariza, como último vestigio de la línea férrea, tendrán cabida los futuros bloques de viviendas que darán continuidad al incesante cambio de imagen de todo el entorno para unir la Ciudad de la Comunicación con el parque de Las Norias una vez desaparecido el lecho ferroviario.

En este vasto solar se prevé la construcción de 597 viviendas, a sumar a las ya existentes en los vecinos barrios de la Ciudad de la Comunicación (900 viviendas) y, al otro lado del paseo del Arco de Ladrillo, de los Cuarteles (otras 800). Pero para eso habrá que terminar de limpiar el terreno. El lecho ferroviario, de hecho, alberga aún la plataforma de toneladas de balasto (piedra machacada) sobre las que se asentaban las vías y que serán retiradas de manera progresiva a lo largo de todo el trazado de 4,4 kilómetros de la línea de Ariza.

Después, en el caso del entorno urbanizable, que abarca desde el punto de unión con la vía férrea de pasajeros y que llega hasta el límite con el polígono de Argales -allí la crisis ya tumbó en 2008 dos proyectos de bloques de viviendas-, tendrán que demolerse las edificaciones ferroviarias no catalogadas. Solo se salvarán, al margen de la propia estación, las viejas casetas, aún habitadas, de los vigilantes situadas junto a los pasos a nivel.

Sin uso definitido para el resto del lecho ferroviario

Y, por último, llegaría la urbanización de los terrenos, con las calles ya dibujadas para unir la Ciudad de la Comunicación y el parque de Las Norias (la antigua azucarera Santa Victoria), para dar paso a la construcción de las viviendas. Para lo que no hay, por ahora, proyecto es para reutilizar el amplio corredor liberado por el desamantelamiento de la vía entre Argales y Renault, que discurre en paralelo a la carretera de Madrid, y que ofrece un ancho más que considerable para habilitar, y sirva como propuesta, un paseo para peatones y ciclistas.

Valladolid, de momento, da su adiós definitivo a la histórica línea de Ariza 130 años después de su entrada en funcionamiento. Sus vías (traviesas y raíles) van ya camino del desguace para su posible reciclaje si así lo estima Adif, su propietario.