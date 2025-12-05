El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid

Diego Fernández Valladolid Viernes, 5 de diciembre 2025, 06:52 Comenta Compartir

A escasos metros del Teatro Calderón, en la esquina de la calle Rúa Oscura, el café-bar Onix se ha convertido en poco tiempo en un lugar de referencia para quienes buscan disfrutar de tortillas de calidad y originales desayunos en el centro de Valladolid. Abierto el 2 de abril de 2023, justo en el Domingo de Ramos -una fecha ideal para comenzar un negocio gastronómico- el local empezó a atraer a los vecinos y turistas por su propuesta sencilla pero irresistible.

«Desde el primer momento gustó mucho, porque aquí en el centro te puedes tomar una caña, un vino o un refresco y también nos gusta dar tapas gratis con la consumición» explica la joven propietaria Daniela Tudor.

La estrella de la carta son, sin duda alguna, las tortillas. Y hay hasta de cuatro tipos diferentes y para todo tipo de gustos. Como no podría ser de otra forma, para los amantes de la gastronomía tradicional está la clásica con cebolla. Pero las que más llaman la atención son, por un lado, la de «la casa o mejor dicho «la number one», que es la campera. En ella los clientes se sumergen en una explosión de sabores gracias a ingredientes como el jamón york, chorizo, lomo y queso. Es ya un referente en esta zona y no falla para desayunos y vermuts.

Ampliar Tortilla campera en el bar Onix. Rodrigo Ucero

Por otro lado, está la opción ideal para los adictos al queso. Y es que otra de sus tortillas lleva un suculento queso de cabra cuyo sabor es inconfundible.

Pero si nos vamos al lado más original del Onix, hay otra opción aún más llamativa y difícil de ver en otras zonas de Valladolid. Esta es la tortilla de boletus y queso de cabra.

Ampliar Tortilla de boletus en el bar Onix. Rodrigo Ucero

Sobre esta última, la propietaria comenta que «es una combinación muy buena. El queso es lo que hace todo junto. Una vez que se cocina, al meterlo en la boca tienes una explosión de sabores». La jugosidad, su punto de cocción, ni muy hecha ni muy pasada y la calidad de sus ingredientes, hacen que un solo pincho se quede corto y entren ganas de pedir, como mínimo, uno más.

Pero lejos de conformarse con ofrecer uno de los pinchos clásicos de la gastronomía españolas, los desayunos se han convertido poco a poco en otro de los emblemas este pequeño rincón del centro. «Hacemos toda clase de desayunos muy elaborados, como las tostadas con tomate, casero, por supuesto», explica la dueña.

Después también están los montaditos gratis, que siempre se agradece cuando pides un refresco, aunque dependiendo del día puede variar. Las mini hamburguesas o unas clásicas sopas de ajo, ideales para combatir el frío en invierno, son otras tapas que los clientes pueden disfrutar.

Ampliar Tapa gratis de sopas de ajo en el bar Onix. Rodrigo Ucero

A la vista está que el Onix combina tradición, calidad y creatividad, ofreciendo un espacio acogedor donde se puede disfrutar de la gastronomía local de manera sencilla y agradable. En pleno centro de Valladolid, la tortilla y los montaditos se convierten en protagonistas, consolidando al bar como un punto de encuentro imprescindible.

La próxima semana... Rodrigo Ucero y Daniel Moreno probarán un delicioso cocido en el bar-restaurante Delicatessen a la leña, situado en el barrio de Puente Duero.

Comer y beber en Valladolid