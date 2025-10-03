De los sabores castellanos a las tostas de gambas en un renovado restaurante de Plaza España

Diego Fernández Valladolid Viernes, 3 de octubre 2025, 07:17 Comenta Compartir

En plena Plaza España, uno de esos puntos de encuentro inevitables para vecinos y visitantes de la capital del Pisuerga, se levanta el Hotel Enara. En su planta baja, como un secreto a voces, se esconde la Cafetería- Restaurante Enara, un espacio que invita a sentarse sin prisas, a dejar que la ciudad quede fuera y a disfrutar de la buena mesa. Un lugar agradable en el que conviene estudiar bien toda su carta, pues sus platos y entrantes tienen su propio toque especial.

Lo primero que llama la atención es el ambiente. Tranquilo y con un ritmo pausado que contrasta con la vida que bulle en la plaza, aunque repleto de comensales tanto dentro como en su terraza, que da en la fuente conocida popularmente como 'la bola del mundo'. Es ese tipo de cafetería en la que el tiempo parece estirarse, perfecta tanto para una comida relajada como para una charla improvisada que se alarga tras tomar un café mañanero.

La propuesta culinaria es clara. Cocina de primera calidad con sabor local. Lejos de conformarse con una tapa, en esta ocasión son cuatro las que dan a probar. La experiencia comienza con un clásico infalible de la tradición castella, las patatas a la importancia. Tiernas, sabrosas y con esa salsita que piden pan y más pan. Y lo mejor, es que esta ración es totalmente gratis con la consumición. Así, sabe aún mejor.

Y si de platos clásicos hablamos, no puede faltar otro que sabe a hogar y a taberna clásica como son los huevos revueltos con jijas y patatas. Contundentes, reconfortantes y con el toque justo de rusticidad, lo que las hace irresistibles. Javier Fernández, director de operaciones y que conoce al dedillo toda la carta, asegura que este es uno de los platos estrella. «Lo ponemos todos los viernes gratis y el restaurante se llena, es una receta que a los clientes les encanta» explica.

Pero no todo son guisoso o platos tradicionales. El Enara también propone un giro marinero con algunas de sus tostas. Y como no, la de gambas al ajillo, jugosa y aromática, funciona a la perfección, pues pone sobre la mesa ese contraste tan apetecible entre el mar y Castilla. Con un toque de alioli, esta pequeña tapa es sin duda una gran opción como entrante o bien para tomar el vermut de medio día.

Como broche final, no puede faltar la especialidad de la casa, las Patatas Enara. Crujientes, doradas, con un inconfundible toque de pimentón que despierta el paladar y hace honor al nombre del lugar, Un plato sencillo en apariencia, pero que se convierte en todo un incono para quien lo prueba.

Pero eso sí, tras vestirse de estreno este jueves 25 de septiembre, los clientes han de estar atentos, ya que tanto su carta como espacio se renovará con un aire fresco y actual. «Queremso variar un poco la carta y ofrecer platos con más elaboraciones, que sean diferentes y cien por cien de restaurante» apostilla ilusionado Javier ante un lavado de cara que no busca cambiar su esencia, sino reforzarla. Y es que este restaurante del centro seguirá siendo ese rincón acogedor y agradable, pero con una imagen moderna que hará que comer allí sea aún más especial.

La próxima semana... Daniel Moreno y Rodrigo Ucero se acercan al restaurante XXX a disfrutar de su menú diario

Temas

Comer y beber en Valladolid