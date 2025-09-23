El mejor restaurante de Valladolid según Cocituber El influencer gastronómico abulense compartió la positiva sorpresa que le ha dejado su experiencia en un local del centro de ciudad

«Chicos, es un buen sitio, todo un acierto. No puedo decir más». Así de satisfecho se mostraba Cocituber, el conocido influencer gastronómico abulense, en su último vídeo en el que visitó un céntrico restaurante de Valladolid. «Es uno o el mejor restaurante de la ciudad», afirmó tras haber degustado una selección de platos en la que destaca la calidad de los ingredientes, la presentación de los platos, la forma del cocinado y la cantidad, valores referenciales que suele analizar en cada uno de los sitios que visita.

Con su habitual estilo desenfadado y resaltando los certificados de restaurante recomendado por Michelín y con un Sol Repsol 2025, el reconocido crítico -que cuenta con más de medio millón de seguidores en la red social Instagram- cruzaba la entrada de Villa Paramesa, en la Plaza Martí y Monsó.

Una vez sentado a la mesa, el banquete comenzó con uno de los buques insignia del establecimiento: Los Tres Cerditos. Este entrante, que conjuga un lingote de cochinillo con pasta brie y tres salsas representativas de España, Japón y México (ajoblanco, ponzu y pibil), conquistó ya de inició a Alfonso Ortega -que así se llama en realidad- tanto por su presentación como por su sabor.

De este, Cocituber pasó a degustar otro abreboca simple pero efectivo: una crema de melón con jamón. «Cuando empiezan así las cosas, ya sé más o menos por dónde tira el restaurante», comentó en su conocido tono socarrón tras probar bocado. Después llegó el carpaccio de picaña con aliño de steak tartar, yemas de huevo y mostaza, acompañado de pan tostado, otro plato que gustó tanto al ojo como al gusto.

«Maravilla» de arroz y callos por 'obligación'

El tercer plato fue «una maravilla» de arroz «perfecto» a la llauna con gamba roja, sepia y mayonesa de codium. Con este buen sabor, Cocituber cató tamibén el pichón de bresse con pan relleno de su paté, chirivía y cerezas del restaurante vallisoletano, un bocado «súper suave» que dió paso a uno de los preferidos del influencer.

Y es que en este punto llegó uno de los clásicos que Cocituber no suele perdonar -si lo hay en carta- en sus visitas gastronómicas. La casquería hizo acto de presencia con unos abundantes callos de ternera, una de las especialidades del local, que, previo arrepentimiento por ser demasiada comida, procedieron a probar tras ser animados por los propios trabajodres de Villa Paramesa. «Nos ha obligado tu compañera a comerme los callos, cuando nos hemos comido 20 platos ya», apuntó el abulense para dejar constancia.

El esuferzo tuvo su recompensa, y Cocituber dio buena cuenta de «uno de los mejores callos que se había comido en su vida» junto con otro imprescindible en estas circunstancias, el pan -«de masa madre y aceite» en este caso- para mojar en la salsa.

Postre «espectacular»

La comida se cerró, como no, con el postre, donde el influencer se decantó por Conguito, un dulce consistente a base de varios tipos de chocolates acompañados con helado cacahuete en una mezcla de texturas que también logró impresionar al crítico. «Esto está espectacular», apostilló.

Y tras el último plato vino la cuenta, otro de los puntos positivos que Cocituber destacó del local al asumir una cuenta de 126,20 euros por una comida de dos personas «que también podrían haber comido tres». «Super bien de precio» valoró para cerrar una visita en la que ha encontrado el que para él es «uno de los mejores o el mejor restaurante de Valladolid».

