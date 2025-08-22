De churros a tapas gratis en una icónica cafetería del barrio de San Nicolás

En Valladolid existen bares que forman parte del paisaje cotidiano. Uno de ellos es el incónico Erchus 2, ubicado entre los barrios de San ... Nicolás y San Pablo. Aunque a simple vista pueda parecer «la churrería de siempre», quienes se acercan a diaro saben que este local tiene bastante más que ofrecer.

Las mañanas en esta churrería huelen a café recién hecho, a chocolate espeso y a churros que se sirven aún humeantes. Es el punto de arranque para muchos vecinos que hacen parada obligada antes de comenzar la jornada y otros muchos jóvenes que, tras una intensa noche universitaria, desayunan aquí antes de acostarse en sus casas. Pero la historia del sitio no acaba en los desayunos. Con el paso de las horas, el espacio cambia de ritmo y se convierte en un bar de barrio con todas las letras.

Una de sus señas de identidad es la costumbre de acompañar cada consumición con una tapa gratuita. No importa si se pide una caña o un refresco, siempre hay un pequeño bocado esperando. En invierno predominan los sabores más clásicos, esos que reconfortan, con las tortillas como uno de los principales reclamos.

En verano, en cambio, aparecen propuestas más frescas como los canapés con huevo duro, salsa rosa o con una rodaja de jamón serrano. Son gestos sencillos, pero que hacen que muchos clientes se sientan como en casa y repitan la visita.

Más allá de la comida, Erchus 2 funciona como lugar de encuentro. Allí se cruzan generaciones distintas. Los jubilados que charlan de política o de fútbol, los estudiantes que aprovechan para merendar antes de volver a clase, las familias que buscan un desayuno de domingo sin prisas. Esa mezcla de gentes es parte de su encanto, lo que lo mantiene vivo como espacio del barrio.

En tiempos en los que las cadenas y franquicias parecen multiplicarse, locales como este recuerdan que la tradición en Valladolid tiene todavía un sitio importante. Erchus 2 no necesita artificios, se apoya en lo cotidiano, en la tapa inesperada, en la familiaridad del saludo detrás de la barra y en esa dualidad tan vallisoletana de desayunar con churros y acabar brindando con cañas y pinchos.