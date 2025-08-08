El Barrio: menús caseros con más de 70 años de historia

Daniel Moreno y Rodrigo Ucero Valladolid Viernes, 8 de agosto 2025, 07:26 Comenta Compartir

Es difícil encontrar restaurantes de los de toda la vida que cada día, da igual que sea lunes, jueves o domingo, estén llenos hasta la bandera. Es el caso de El Barrio, en Valladolid, que en cada hora de la comida acoge a más de 200 comensales dispuestos a probar, o mejor dicho, repetir, uno de sus menús diarios caseros repleto de una gran variedad de platos.

Este negocio nace hace 73 años, concretamente en 1952, cuando Tomasa Mate y Pedro Duque deciden montar un pequeño bar para albergar comidas y cenas. En la actualidad lo sustentan Jorge, Pedro y Olga Duque, los nietos de los fundadores. Además, ya llegan los refuerzos de la cuarta generación para mantener a flote el restaurante.

El local cuenta con un amplio espacio para el comedor con multitud de mesas. Además, nada más entrar al lugar, tienen un mural que abarca una de las paredes en la que se ve un campo castellano, simbolizando sus raíces.

Menú diario

El menú, de martes a viernes (los lunes cierran), consta de nueve primeros y once segundos, además de incluir bebida y postre (casero) o café, por un precio total de 15 euros. Los fines de semana su coste se incrementa 5 euros.

En esta ocasión, de primero elegimos paella de carne, que incluía tanto ternera como pollo mezclados con guisantes y pimiento rojo. Al degustarlo se apreciaba que no había ningún tipo de colorante, lo que le imprimía un sabor muy natural. El arroz estaba en el punto exacto de cocción y todo lo que le acompañaba estaba muy tierno.

Ampliar Primer plato del menú, paella de carne. Rodrigo Ucero

Con el anterior plato vacío, llegaba el turno del segundo: codillo con patatas. Ya a simple vista tenía buena pinta, con un acompañamiento de cebolla por encima que mezclaba muy bien con el sabor y textura de la carne, que estaba muy tierna por dentro. Además, incluía un poco de caldo que, junto a las patatas (naturales), combinaba muy bien.

Ampliar Segundo plato del menú, codillo con patatas. Rodrigo Ucero

Y después de dos sabrosos platos, era el turno del postre. Ricardo Duque, de la cuarta generación de responsables de este restaurante, formulaba de memoria las más de 15 posibilidades. Sin duda, una decisión muy complicada ya que todas sus variedades son caseras y ofrecen desde flan, arroz con leche o natillas hasta mousses, tartas, fruta y helados. Finalmente optamos por la mousse de chocolate blanco con filipinos, con un sabor muy potenciado y rico, sin ser excesivamente dulce ni empalagoso y con una textura ideal.

Ampliar De postre, mousse de chocolate blanco con filipinos. Rodrigo Ucero

El restaurante El Barrio abre de martes a domingo con un horario de comidas que va desde la 13:00 hasta las 15:30 horas; y de cenas, de 20:15 a 23:00 horas de la noche. También ofrecen productos de la carta fuera de menú además de tapas y pinchos clásicos que nunca fallan. Sin duda, una cosa queda clara, que la comida casera y tradicional, la de toda la vida, sigue marcando la diferencia.

