El bar que conquista Parque Alameda a base de tapas gratis, desayunos y tortillas al estilo cántabro

Existen bares que consiguen hacerse un hueco en el corazón del barrio… y luego está el In Situ, que directamente se lo zampa con patatas (alioli, por supuesto). Nacido en 2020, justo después de una pesadilla llamada confinamiento, este bar de Parque Alameda no tardó en convertirse en un refugio de lo cotidiano. De esos que se descubren por casualidad y luego se recomiendan como un secreto bien guardado, sobre todo si le sumas que sirve tapas gratis.

«Cuando abrimos no éramos conscientes de que iba a tener tan buena acogida desde el principio» explica la Laura Martín, quien lleva el timón del bar desde su apertura hace casi cinco años. «Teníamos un poco de miedo porque abrimos justo después del confinamiento, pero estamos siempre llenos desde primera hora hasta que cerramos» afirma muy feliz por el buen momento que atraviesa su nueva casa. Desde el principio, el bar apostó por servir a todos sus clientes una tapa gratis, pero eso sí, que tuviese algo de gracia. Su especialidad, finalmente, fueron las patatas.

Pero no hablamos de la clásica patata frita solitaria o del cuenco de frutos secos reciclados. No. Aquí la tapa es tapa de verdad, de las que llenan, de las que acompañan, de las que te hacen plantearte si de verdad necesitas pedirte algo más o ya has comido.

¿La especialidad de la casa? Las patatas, y variaditas, alioli o bien con huevos revueltos, sin un mero acompañamiento. Su calidad y sabor, hacen que pueda ser casi un primer plato. Bien hechos, cremosos, servidos con cariño… y gratuitos.

Es un detalle que marca la diferencia. Porque en un mundo donde a veces ya te cobran hasta el hielo del café, encontrar un sitio que te da más de lo que esperas, sin pedirte nada a cambio, se siente como un abrazo. Aquí, con cada caña, café o vermú, sabes que algo rico viene de regalo. Y eso se nota en el ambiente. Y ojo porque en invierno, las tapas de patatas se sustituyen a veces por platos clásicos de la gastronomía castella, como puede ser un pequeño cuenco de sopas de ajo. La filosofía, sea la estación es que sea, es simple. Comida casera, de calidad y sin pedirla.

Pero que las tapas gratis no sean una distracción -bueno sí, un poco- porque los desayunos de este bar también poseen su propio club de fans. Desde el clásico café con tostada hasta opciones más contundentes para arrancar el día con energía.

Y si eres de los que no pueden resistirse a una buena tortilla, atención, porque las del In Situ son una oda a Cantabria. Jugosas, con el punto perfecto entre cuajada y cremosa, y con rellenos que cambian según la inspiración del día. De chorizo, de jamón y queso, de cebolla caramelizada… pero siempre con ese sabor casero y generoso que no se finge.

En resumidas cuentas, el In Situ es un bar que ha crecido con su gente. Se ha ganado el cariño del barrio no solo por lo que sirve, sino por cómo lo sirve. Con simpatía, cercanía, sin prisas y con muchas risas. Aquí, el camarero te conoce por el nombre y a veces por el café que tomas. Es el típico sitio al que entras una vez por probar… y te encuentras al mes siguiente celebrando un cumpleaños, organizando un vermú con amigos o simplemente repitiendo por el gusto de sentirte como en casa.

