Parque Alameda, entre la comodidad y las carencias: «Faltan más tiendas, pero es un lujo vivir aquí»

Fue en 1982 cuando se inició la gestación de Parque Alameda, el gran proyecto de la última etapa del alcalde socialista Tomás Rodríguez Bolaños. Un ambicioso proyecto urbanístico que, sin embargo, no comenzó a hacerse realidad hasta 1994, cuando se colocó la primera piedra de esta zona situada al sur de la ciudad y que se encuentra entre un histórico como es La Rubia, al otro lado del puente, y Covaresa, que se formó en los años 80.

La construcción de este nuevo barrio nace, en parte, por el declive demográfico que experimentaron Las Delicias y La Rondilla, zonas de gran densidad de problación dedicadas especialmente al boom obrero de los 60 y 70. Los nuevos vecinos buscaban pisos más económicos, modernos y amplios, y ahí entró en escena la idea de Parque Alameda, ya que el 85% de sus viviendas serían de régimen de protección oficial, razón por la que en los 90 se convirtió en una opción muy atractiva para vivir.

El resultado fue un barrio de amplias calles, chalés unifamiliares, zonas verdes como es el caso del propio 'Parque Alameda', y una gran oferta de comercios y servicios que ayudaban a sus vecinos a no recurrir a los barrios más próximos ya desarrollados. Su inauguración no pasó ni muchos menos desapercibida, pues asistió nada más y nada menos que Bertín Osborne como maestro de reemonias. Y es que el cantante, presentador y empresario cuenta con una estrecha relación con Valladolid, pues vivió dos años en la calle García Morato.

Ampliar Bertín Osborne firma autógrafos en la inauguración de Parque Alameda. G. Villamil

Por aquel entonces presentaba el popular programa 'Lluvia de estrellas' y, tanto él como los finalistas del show televisivo, acudieron ese caluroso mes de Junio de 1997 a ofrecer un concierto para animar la inaguración con Javier León de la Riva presente ya como alcalde de Valladolid.

Algunas zonas de Parque Alameda. 1) Característico Edificio Proa a escasos metros de las 'Puertas de Valladolid' 2) Zona de paseo en Parque Alameda 3) Casa Luelmo, popularmente conocida como Villa Paulita

Ese mismo día, la Asociación de Vecinos de Parque Alameda aprovechó la ocasión al contar con la presencia institucional y mediática para reivindicar la construcción de un centro educativo. Casi 28 años después, es evidente que el barrio ha experimentado una clara evolución, al parecer, bastante positiva según comentan sus comerciantes y vecinos.

«Es una zona muy cómoda, los supermercados y tiendas están cerca y los bares también» María Jesús Sullmeller Vecina

Tras dar un agradable paseo por el propio Parque Alameda, lugar ideal para que los vecinos paseen a sus mascotas, más aún con la llegada del buen tiempo, María Jesús Sullmeller se detiene con las bolsas de la compra en mano para valorar el barrio en el que vive desde hace ya cuatro años. «Aquí no echo en falta nada, los supermercados y tiendas están cerca y los bares también. ¡Y qué bares!», comenta con una sonrisa de oreja a oreja.

Ampliar María Jesús Sullmeller, vecina de Parque Alameda Rodrigo Ucero

Además, también destaca las buenas labores de limpieza que hay en el barrio, pues asegura que «todo está muy limpio y cuidado» y pone como ejemplo un caso que ocurrió en su comunidad hace escasas semanas. «Por mi calle es cierto que la acera llevaba unos días con mucha suciedad y en cuanto llamamos al Ayuntamiento vinieron y lo recogieron todo en seguida» apostilla para dejar claro los buenos servicios que existen en su barrio.

Ya adentrados en las zonas de mayor transición, donde peluquerías, papelerías y bares toman las calles principales de Parque Alameda, es momento de indagar en negocios históricos de la zona y cuyos comerciantes son la voz de la experiencia.

«Parque Alameda tiene todo lo que un barrio necesita» Álvaro Reyes Frutería Reyes

«El público es fantástico, muy acogedor, y a mí me gusta que cuando la gente viene se sienta bien y salga conociéndose, creo que eso es la esencia de un barrio» explica Álvaro Reyes, un simpático frutero del barrio que hace año y medio tomó las riendas de la Frutería Reyes, una tienda al parecer muy apreciada, pues no hay más que ver las largas colas que se forman y las agradables conversaciones que mantienen los clientes con el dueño.

Ampliar Álvaro Reyes, de la Frutería Reyes. Rodrigo Ucero

«Esta tienda lleva muchísimos años y la verdad es que se trabaja muy bien. La persona que estuvo antes nos dejó muy buena clientela y tratamos de mantenerla porque son vecinos muy amables», explica con orgullo mientras también se atreve a aconsejarnos cuáles son las mejores frutas para comprar con la llegada del verano.

Tras una larga conversación en la que deja claro que, «ahora mismo, Parque Alameda tiene todo lo que un barrio necesita» nos indica cómo llegar a otro comercio histórico de aquí como es María Martínez Floristas, una tienda que lleva quince años en el barrio y que cuenta con un amplio abanico de clientes.

Ampliar María Martínez en su floristería. Rodrigo Ucero

«El negocio va muy bien, tengo un público excelente y me siento muy querida», asegura. Aunque no vive en Parque Alameda, conoce bien el entorno y valora sobre todo sus calles amplias y el comercio local. «Lo bueno de aquí es la variedad de negocios, no te tienes que mover a otras zonas y entiendo que será cómodo vivir aquí» concluye.

«El barrio tiene de todo pero sigue siendo un lugar tranquilo» Ángela Martínez Vecina

No obstante, otros vecinos como es el caso de Ángela Martínez sí que echan en falta algunos comercios en el barrio. Lleva 24 años viviendo en la zona y, tras salir de una papelería con varias fotocopias, nos indica los aspectos positivos y negativos de Parque Alameda.

Ampliar Ángela Martínez, vecina de la zona. Rodrigo Ucero

«Antes había muchas zonas vacías y ahora se han construido un montón de cosas. También han abierto muchos bares y restaurantes. Es un barrio que tiene de todo, pero sigue siendo tranquilo» explica, aunque echa en falta más tiendas relacionadas con el mundo de la moda. «Antes teníamos una gran variedad en Vallsur, pero ahora solo hay comercio de alimentación y echamos de menos tiendas de ropa» afirma.

Parece que tras casi tres décadas de historia, Parque Alameda ha logrado combinar la comodidad de sus amplias calles y la cercanía de sus comercios con la nostalgia y las demandas de sus vecinos, quienes valoran la tranquilidad y el ambiente acogedor, pero también reclaman una mayor diversidad comercial. La opinión de quienes viven y trabajan aquí refleja un equilibrio entre el orgullo por lo logrado y el deseo de evolucionar, con el objetivo de hacer de este barrio un espacio vivo y en constante cambio dentro de la ciudad.

La próxima semana Nos acercamos hasta el barrio de La Circular, cuya famosa plaza fue nombrada «Plaza de Pérez Galdós» el 9 de enero de 1920

Temas

Vida de barrio

Comenta Reporta un error