El último trámite antes del juicio por la muerte de Esther López

El 13 de enero de 2022, la línea telefónica y el registro de geolocalización de Google del móvil de Óscar Sanz le ubican por última vez cerca de Traspinedo, alrededor de las 9:10 horas, antes de comenzar un desplazamiento en vehículo hacia la calle Moradas, 21 en Valladolid, a su zona de trabajo.

El informe hace hincapié en que las antenas de telefonía móvil a las que se conectan los móviles de Óscar y Esther no son las mismas. Con esto concluye que desde las 03:33 horas no estuvieron en el mismo lugar en ningún momento.

Óscar Sanz

Esther López

2. La hipótesis del atropello

La Guardia Civil sostiene que Óscar Sanz atropelló a Esther López la madrugada del 13 de enero de 2022 en Traspinedo, cerca de su domicilio. Se basa en daños en su coche, un Volkswagen T-Roc, el borrado de datos de la centralita, restos de ADN de Esther en el maletero y en que el vehículo fue lavado ese mismo día. La defensa, en cambio, presenta un informe de Cesvimap que niega la implicación del coche en el atropello y el borrado de datos.

Versión de la acusación

Según la Guardia Civil Óscar Sanz atropelló a Esther López en la calle Dos de Traspinedo, a una velocidad aproximada de 45 km/h, según las heridas de la víctima.

45

4,7

Km/h

Km/h

Además, en el examen ocular de la parte exterior del vehículo, se observan arañazos y desperfectos en la zona delantera derecha, con la que habría sido atropellada Esther.

Versión de la defensa

Sostiene que es imposible que el coche de Óscar Sanz haya participado en el atropello ya que los daños no corresponden a un impacto directo a 45 km/h.

No se ve ningún daño, deformación puntual ni arañazo en la aleta, capó o pilar, pese a que se indique en el informe de la UCO

El ‘sistema de protección de peatones ampliada y predictiva’ que tiene el vehículo se habría activado impidiendo el atropello

3. Daños observables en el T-Roc

Imágenes extraídas del informe elaborado por Cesvimap a petición de la defensa

Capó y aleta

No se observa ningún daño, deformación puntual ni arañazo en aleta, capó o pilar

Se aprecia un minúsculo escalón por compresión tras recibir fuerza en el capó o en una elevación de la aleta

Capó

Aleta

Aleta

Paragolpes

Paragolpes junto a la aleta

Se observa hundimiento en el paragolpes junto a la unión con la aleta de la rueda delantera.

Se detecta una leve deformación en la unión de las piezas cuya en entidad es mínima.

Retrovisor

La ERAT no dice nada sobre el retrovisor derecho.

El informe de Cesvimap alude a él indicando que no tiene daño alguno.

Faro antiniebla

EL informe de la ERAT indica que se observa holgura en el faro antiniebla.

El informe de la defensa no hace referencia a este dato.

4. Posible reparación de las piezas

Cabe preguntarse si el coche pudo participar en el atropello y luego ser reparado. La acusación no plantea esta hipóstesis pero el informe de parte de la defensa hace un estudio para comprobar si las piezas han sido reparadas o repintadas.

El proceso de pintado en fábrica es distinto al que se da en una reparación y repintado lo que provoca un mayor espesor en la pintura.

Comparan las mediciones con las de un T-Roc reparado, que arroja espesores por encima de las 135 micras, y concluyen que esas piezas del coche de Óscar S. no han sido reparadas.

T-Roc reparado

Capó

Entre

212

90 y 135

Aleta

169

Micras

micras

140

Aleta

Puerta

Pilar

Capó

112

116

112

112

100

50

Margen de error

2,5

10

T-Roc de Óscar Sanz

Espesor de fábrica

*Los valores obtenidos son la media de todas las mediciones hechas en cada pieza. **El medidor tiene un margen de error de +- 2,5 micras.

Mediciones realizadas con un medidor de espesor sobre las piezas del vehículo.

Imágenes extraídas del informe elaborado por Cesvimap a petición de la defensa

5. Atropellos similares

Para apoyar las conclusiones de su informe, la defensa incluye en él imágenes de los daños producidos en vehículos involucrados en atropellos similares al descrito por la UCO. Se aprecian daños significativos sobre los elementos de los coches.

32-35 km/h.

43 km/h.

45-56 km/h.

Imágenes extraídas del informe elaborado por Cesvimap a petición de la defensa