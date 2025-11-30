El último trámite antes del juicio por la muerte de Esther López
Este miércoles se celebra la audiencia preliminar en la que está citado Óscar Sanz, acusado de asesinato por la Fiscalía y la familia de la víctima
Álvaro Muñoz y Francisco González
Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:14
Nueva fecha en el proceso judicial que intenta esclarecer la muerte violenta de Esther López hace casi cuatro años. Este miércoles se celebrará la audiencia preliminar para acordar la apertura del juicio oral que servirá, ante giro de 180 grados, para que Óscar Sanz se siente en el banquillo de la Audiencia de Valladolid por la ley del jurado. Un trámite para el que la jueza ha citado al único sospechoso de matar a la vecina de Traspinedo, así como a las acusaciones, tanto la pública (Fiscalía) como las particulares. Irá a la cita como acusado de «asesinato», después de que conociera las peticiones de cárcel. Desde los 18 años solicitados por el Ministerio Público hasta los 39 de los padres de Esther.
Las dos versiones
El informe del perito ubica a Óscar S. en su casa en la calle Uno, donde permanece hasta las 09:10:00 h.
Última vez que Óscar Sanz se ubica cerca de Traspinedo
Los dos informes presentados por Óscar Sanz para tratar de desacreditar las pruebas de la acusación analizan si el Volkswagen T-Roc del investigado ha estado implicado en un atropello y la geolocalización de Óscar y Esther durante el 13 de enero de 2022.
El móvil de Esther la sutúa a 1,3 km de la calle Tres
El informe de la defensa sitúa a Esther en la calle Tres
1. Cronología
Los datos del móvil de Esther López la sitúan en la calle Estación número 65 de Valladolid. El tiempo que se tarda en recorrer la distancia entre ambos puntos (24 minutos) conincide con un desplazamiento en coche
Versión de la defensa
N-122
La Maña. Carolo se baja del coche de Óscar Sanz
Cuestiona las localizaciones de Esther López y Óscar y, con un informe pericial informático, busca probar que desde las 03:33 del 13 de enero de 2022, Óscar no estuvo con Esther.
Esta línea de tiempo indica los puntos clave de la versión de la acusación y de la defensa, basados en las conexiones de las tarjetas sim de los móviles de Esther López y Óscar Sanz (y el T-Roc), las conexiones bluetooth del teléfono de Óscar y su coche y la actividad de la aplicación móvil de salud del acusado.
Las antenas telefónicas registran actividad en el móvil de Óscar y la tarjeta telefónica de su coche
Las antenas telefónicas dejan de recibir información del móvil y el coche de Óscar
El bluetooth del móvil de Óscar y el de su coche se deconectan
Nueva conexión entre el móvil y el T-Roc de Óscar Sanz
El bluetooth del móvil de Óscar y el de su coche se conectan
Chalét de Óscar Sanz
El móvil de Óscar S. le ubica en La Maña
Recorrido entre La Maña y el chalét de Óscar Sanz
Defensa
03:22:00 h.
03:29:49 h.
03:32:00 h.
03:33:27 h.
03:36:00 h.
03:38:00 h.
03:40:03 h.
03:42:03 h.
06:34:00 h.
08:25:00 h.
08:49:00 h.
09:10:00 h.
Tarjeta sim
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
03:19:46 h.
Blouetooth
Pimpolladas
Uno
Carolo se baja del coche de Óscar en La Maña, en el que también está Esther
Versión de la acusación
03:23:00 h.
App salud
Tres
La versión de la acusación acaba a esta hora
03:29:49 h.
03:40:03 h.
Dos
Acusación
Acusación
Acusación
Los móviles de Óscar Sanz y Esther López los sitúan simultáneamente en La Maña y cerca del chalet de Óscar. Con datos de su app de salud y conexiones bluetooth con el Volkswagen T-Roc, se reconstruye el atropello en la calle Dos de Traspinedo, junto a su casa.
Discuten en el coche frente a la residencia de Óscar
La app de salud de Óscar S. registra otro movimiento de 133 metros compatible con su vuelta al chalé en la calle Uno para coger el T-Roc y atropllear a Esther
Óscar carga el cuerpo de Esther en el maletero del T-Roc y regresa a su casa
03:26:00 h.
03:35:54 h.
Esther y Óscar se dirigen al chalé de este
La versión de la acusación se representará en color rojo y la versión de la defensa en color azul.
Esther se va a pie y la app de salud de Óscar Sanz muestra un recorrido de 118,34 metros, distancia que le separa de Esther, a la que agrede
Óscar Sanz hace una llamada a un contacto del grupo ‘Ester Frikis’ sin respuesta
Carretera de Traspinedo
Lugar del atropello según la acusación
En esta calle sitúa la defensa a Esther
El 13 de enero de 2022, la línea telefónica y el registro de geolocalización de Google del móvil de Óscar Sanz le ubican por última vez cerca de Traspinedo, alrededor de las 9:10 horas, antes de comenzar un desplazamiento en vehículo hacia la calle Moradas, 21 en Valladolid, a su zona de trabajo.
El informe hace hincapié en que las antenas de telefonía móvil a las que se conectan los móviles de Óscar y Esther no son las mismas. Con esto concluye que desde las 03:33 horas no estuvieron en el mismo lugar en ningún momento.
Óscar Sanz
Esther López
2. La hipótesis del atropello
La Guardia Civil sostiene que Óscar Sanz atropelló a Esther López la madrugada del 13 de enero de 2022 en Traspinedo, cerca de su domicilio. Se basa en daños en su coche, un Volkswagen T-Roc, el borrado de datos de la centralita, restos de ADN de Esther en el maletero y en que el vehículo fue lavado ese mismo día. La defensa, en cambio, presenta un informe de Cesvimap que niega la implicación del coche en el atropello y el borrado de datos.
Versión de la acusación
Según la Guardia Civil Óscar Sanz atropelló a Esther López en la calle Dos de Traspinedo, a una velocidad aproximada de 45 km/h, según las heridas de la víctima.
45
4,7
Km/h
Km/h
Además, en el examen ocular de la parte exterior del vehículo, se observan arañazos y desperfectos en la zona delantera derecha, con la que habría sido atropellada Esther.
Versión de la defensa
Sostiene que es imposible que el coche de Óscar Sanz haya participado en el atropello ya que los daños no corresponden a un impacto directo a 45 km/h.
No se ve ningún daño, deformación puntual ni arañazo en la aleta, capó o pilar, pese a que se indique en el informe de la UCO
El ‘sistema de protección de peatones ampliada y predictiva’ que tiene el vehículo se habría activado impidiendo el atropello
3. Daños observables
en el T-Roc
Imágenes extraídas del informe elaborado por Cesvimap a petición de la defensa
Capó y aleta
No se observa ningún daño, deformación puntual ni arañazo en aleta, capó o pilar
Se aprecia un minúsculo escalón por compresión tras recibir fuerza en el capó o en una elevación de la aleta
Capó
Aleta
Aleta
Paragolpes
Paragolpes junto a la aleta
Se observa hundimiento en el paragolpes junto a la unión con la aleta de la rueda delantera.
Se detecta una leve deformación en la unión de las piezas cuya en entidad es mínima.
Retrovisor
La ERAT no dice nada sobre el retrovisor derecho.
El informe de Cesvimap alude a él indicando que no tiene daño alguno.
Faro antiniebla
EL informe de la ERAT indica que se observa holgura en el faro antiniebla.
El informe de la defensa no hace referencia a este dato.
4. Posible reparación de las piezas
Cabe preguntarse si el coche pudo participar en el atropello y luego ser reparado. La acusación no plantea esta hipóstesis pero el informe de parte de la defensa hace un estudio para comprobar si las piezas han sido reparadas o repintadas.
El proceso de pintado en fábrica es distinto al que se da en una reparación y repintado lo que provoca un mayor espesor en la pintura.
Comparan las mediciones con las de un T-Roc reparado, que arroja espesores por encima de las 135 micras, y concluyen que esas piezas del coche de Óscar S. no han sido reparadas.
T-Roc reparado
Capó
Entre
212
90 y 135
Aleta
169
Micras
micras
140
Aleta
Puerta
Pilar
Capó
112
116
112
112
100
50
Margen de error
2,5
10
T-Roc de Óscar Sanz
Espesor de fábrica
*Los valores obtenidos son la media de todas las mediciones hechas en cada pieza.
**El medidor tiene un margen de error de +- 2,5 micras.
Mediciones realizadas con un medidor de espesor sobre las piezas del vehículo.
Imágenes extraídas del informe elaborado por Cesvimap a petición de la defensa
5. Atropellos similares
Para apoyar las conclusiones de su informe, la defensa incluye en él imágenes de los daños producidos en vehículos involucrados en atropellos similares al descrito por la UCO. Se aprecian daños significativos sobre los elementos de los coches.
32-35 km/h.
43 km/h.
45-56 km/h.
Imágenes extraídas del informe elaborado por Cesvimap a petición de la defensa
Imágenes del estado del coche de Óscar Sanz extraídas del informe elaborado por Cesvimap a petición de la defensa.
La jueza del caso ha reiterado en las últimas semanas que la instrucción del caso está «completa», incluso, incide en que «se ha sobrepasado con creces el tiempo razonable de instrucción de la causa», por lo que ha rechazo admitir más pruebas solicitadas por la defensa.
El borrado de la centralita
11.525 km recorre el T-Roc desde el último borrado
Un aspecto clave en la investigación es la centralita incorporada al Volkswagen T-Roc y los datos que esta almacena. La acusación sostiene que los registros fueron borrados, lo que podría revelar que el vehículo atropelló a Esther López, mientras que la defensa rechaza esta hipótesis. Según su versión, los fallos en los datos corresponden a errores puntuales, ajenos a cualquier intento de manipulación o eliminación de pruebas.
Captura de pantalla sacada del informe de Cesvimap, del momento de la diagnósis realizada al T-Roc
La centralita marca con una ‘U’ los fallos en la comunicación
Fallo de de la llave
Fallo en la red
La centralita indica que el último borrado de averías se realizó hace 11.525 kilómetros, cuando el coche había recorrido 29. Ese borrado se realizó al entregarle a Óscar S. el coche la empresa de renting.
Versión de la defensa según el informe de Cesvimap
Al intentar realizar una operación con el vehículo al no encontrarse dentro del rango requerido. El fallo aparece como ‘rango/rendimiento’ y se describe como ‘intermitente’, por lo que la operación es realizada con éxito posteriormente.
Fallo de comunicación generado en el cuadro de instrumentos y no en la unidad de motor. Defienden que es puntual y que se subsana más tarde, ya que los datos que intentaba enviar, llegaron finalmente a su destino.
La defensa niega que se manipulara la centralita y detecta los mismos fallos que encontró el perito designado por el jurado, pero los atribuye a factores distintos a los argumentados por la acusación.
Inspección por parte de Cesvimap con 11.554 km
Entrega del coche a la Guardia Civil con 10.083 km
Desaparición de Esther López
Se devuelve el vehículo a Óscar S.
Se encuentra el cadáver de Esther López
Se registra un segundo error a los 11.448 km
La centralita registra un error a los 10.106 km
Borrados detectados
06/04/2022
05/02/2022
13/01/2022
27/01/2022
31/01/2022
02/04/2022
01/02/2022
02/04/2024
Versión de la acusación
ERAT y SEADA inspeccionan el coche con 11.554 km
Un perito, nombrado por el jurado, determina que alguien con conocimientos avanzados de mecánica ha accedido a la centralita que funciona como una ‘caja negra’ y la ha manipulado, generando fallos detectables.
La versión de la acusación se representará en color azul y la versión de la defensa en color rojo.
Borrado de averías
Borrado de averías
Borrado de eventos y averías detectado con la pérdida de comunicación con el cuadro de instrumentos.
Borrado de eventos y averías e intento de codificar una nueva llave, sin éxito
Casi cuatro años de investigación, resumidos en esta historia visual, con los informes de la defensa y la versión de la Guardia Civil sobre el atropello mortal que acabó con la vida de Esther López. Así lo reflejó en su informe la UCO, en el que se apoya la Fiscalía y la familia de la víctima para acusar.
