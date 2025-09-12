Sabores tradicionales y aperitivos mexicanos, entre los mejores pinchos de la Feria de Día

Taco San Lorenzo, de la caseta de Mamataco; y provolone a la plancha, de La Biblioteca.

Ignacio Repilado Valladolid Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:33

Las 86 casetas repartidas en ocho zonas de Valladolid suponen uno de los principales reclamos gastronómicos para locales y turistas durante la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que este año celebra su XXV edición desde el viernes 5 hasta el domingo 14 de septiembre.

El precio del Pincho de la Feria de Día se mantiene

Las tradicionales casetas de la Feria de Día, en esta edición con un diseño renovado, sirven pinchos de Feria por un precio de 3,5 euros –bebida incluida– por tercer año consecutivo.

Entre las principales zonas para el 'tapeo' durante Ferias destacan la Plaza de la Universidad, el entorno de San Benito, la Acera de Recoletos o los alrededores de la Catedral. Precisamente, en esta última ubicación se encuentran las casetas de bares como Mamataco o La Biblioteca.

Taco San Lorenzo, de Mamataco

La caseta de la cantina mexicana Mamataco se encuentra a los pies de la fachada oeste de la Catedral, entre la plaza de la Libertad y la plaza de Portugalete. Al ser un establecimiento especializado en comida 'Tex-Mex', no es de extrañar que entre sus pinchos de feria preparen y ofrezcan platillos como el burrito frijol, la quesadilla de cochinita o el taco San Lorenzo.

Ampliar Taco San Lorenzo, uno de los pinchos de Feria en la caseta Mamataco. R. Ucero

Precisamente, este curioso taco es un guiño a las fiestas patronales de Valladolid que incluye entre sus ingredientes tinga de pollo –carne deshebrada en salsa– y cebolla encurtida acompañada de salsa de aguacate sobre una tortilla de maíz. Un refrescante bocado al más puro estilo mexicano apto para cualquier persona, ya que no incluye sabores picantes.

Provolone a la plancha, de La Biblioteca

El 'gastropub' La Biblioteca cuenta con una caseta de la Feria de Día ubicada en la plaza de la Universidad. Allí sirven opciones muy variadas entre sus pinchos de Feria, como la morcilla con cebolla caramelizada, el hojaldre de empanada gallega, panceta a la sal de ajo, la piruleta de cecina, el perrito a la mostaza y miel, el solomillo al roquefort o el provolone a la plancha, entre otros.

Ampliar Provolone a la plancha, en La Biblioteca. R. Ucero

Acompañada de una salsa de frutos rojos que aporta un toque dulce para aligerar su sabor, la tosta de provolone a la plancha es una elección válida para los amantes del queso. Se sirve sobre pan tostado con tomate e incluye como 'topping' hierbas provenzales.

Fajita de pollo, de La Sixtina

Ubicada en la calle Solanilla, al pie de la iglesia de La Antigua, el bar de tapas Taberna Sixtina cuenta con su caseta, La Sixtina. Además de las diferentes raciones y dulces, aquí se puede disfrutar de tres pinchos de feria: el guiso diario, la fajita de pollo y la brocheta de langostinos.

Ampliar Fajita de pollo, de La Sixtina. R. Ucero

La fajita de pollo es un pequeño 'wrap' que consiste en una tortilla rellena de pollo y vegetales, así como aderezos ligeramente picantes y un toque de limón. Al igual que los demás pinchos anteriormente mencionados, se puede disfrutar por 3,50 euros (precio estándar del Pincho de Feria en las presentes Fiestas de Valladolid), acompañado de agua, una caña de cerveza o 'lorencito', una mezcla de vino blanco con una bebida gaseosa de lima-limón, como Sprite o 7Up, típica de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.