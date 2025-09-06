El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Barra habilitada ese mismo sábado ante la carpa de la Casa de Andalucía para ofrecer bebidas y alimentos fríos. Borja Pérez

Fiestas de Valladolid 2025

La Casa de Andalucía habilita una barra fuera de la carpa incendiada para vender rebujitos y salmorejo

Los trabajadores y socios de la caseta trabajan a destajo para limpiarla e intentar recuperar la actividad este domingo

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:44

Una legión de trabajadores y socios habituales de la Casa de Andalucía trabajan desde las tres de la tarde de este sábado en la limpieza ... de la cocina incendiada media hora antes, en un siniestro que obligó a desalojar la carpa de la Feria del Folklore y la Gastronomía, con mirar a intentar recuperar lo normalidad a tiempo para la inauguración oficial de la cita gastronómica, prevista para las 13:00 horas de este domingo. Y no solo eso. Sus responsables han decidido habilitar una barra fuera de la carpa afectadas por las llamas para retomar una cierta actividad y vender, tal y como recoge su ahora reducida carta, exclusivamente bebidas y alimentos fríos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido en el incendio que ha obligado a desalojar la carpa de la Casa de Andalucía
  2. 2 Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros
  3. 3 Programa completo de las Fiestas de Valladolid 2025
  4. 4

    Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza
  5. 5 El vallisoletano José Moro se casa a sus 66 años con Fátima Pereyra
  6. 6 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  7. 7

    Derroche de música, risas y mucho vino en el desfile de peñas
  8. 8

    Los Pichas montan un fiestón con miles de amigos en la Plaza Mayor
  9. 9 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 6 de septiembre
  10. 10

    El desmontaje completo de la vía de Ariza despeja los terrenos para el futuro barrio de 597 viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Casa de Andalucía habilita una barra fuera de la carpa incendiada para vender rebujitos y salmorejo

La Casa de Andalucía habilita una barra fuera de la carpa incendiada para vender rebujitos y salmorejo