La Casa de Andalucía habilita una barra fuera de la carpa incendiada para vender rebujitos y salmorejo

Una legión de trabajadores y socios habituales de la Casa de Andalucía trabajan desde las tres de la tarde de este sábado en la limpieza ... de la cocina incendiada media hora antes, en un siniestro que obligó a desalojar la carpa de la Feria del Folklore y la Gastronomía, con mirar a intentar recuperar lo normalidad a tiempo para la inauguración oficial de la cita gastronómica, prevista para las 13:00 horas de este domingo. Y no solo eso. Sus responsables han decidido habilitar una barra fuera de la carpa afectadas por las llamas para retomar una cierta actividad y vender, tal y como recoge su ahora reducida carta, exclusivamente bebidas y alimentos fríos.

La recuperación de la cocina tendrá que esperar algo más. Allí el fuego, declarado en una freidora y que se propagó a otras cercanas y a la lona de la carpa, causó graves daños en las instalaciones y en algunos productos almacenados en el primer día de la feria gastronómica. Y de ahí que por ahora, y desde media tarde, sus camareros sirvan exclusivamente, según anuncian en una carta manuscrista con rotulador sobre la lona de la carpa, rebujitos, cerveza y vino tinto y, como menú, salmorejo y gazpacho.

Nada de chopitos, pescaítos o ensaladas... Para eso habrá que esperar a que puedan recuperar los fogones y retomar la actividad en la cocina con las debidas garantías sanitaria. Para ello, tal y como ha anunciado el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, contarán con toda la ayuda posible del Ayuntamiento.

El objetivo para que la Casa de Andalucía pueda volver a ofrecer su menú completo está fijado para la hora de la comida de este domingo.

El incendio comenzó a las 14:22 horas y pudo ser sofocado en un primer momento por los propios empleados, uno de los cuales sufrió quemaduras leves en las manos, y por los bomberos después.

Fue, al final, un «susto» que se produjo una hora y media después de que el nuevo recinto José Luis Bellido, situado entre el centro cultural Miguel Delibes y el estadio José Zorrilla, en el que se han invertido 1,2 millones de euros, abriera por vez primera sus fiestas.

El resto de casetas (17 en total, contando la de Andalucía) de su flamante carpa de 10.347 metros cuadrados, con capacidad para 15.000 personas, pudieron retomar la actividad con normalidad pasadas las tres de la tarde.