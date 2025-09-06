El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La parte trasera de la Casa de Andalucía, durante el incendio.
La parte trasera de la Casa de Andalucía, durante el incendio. B. P.

Fiestas de Valladolid 2025

Un herido leve en el incendio que ha obligado a desalojar la carpa de la Casa de Andalucía

El fuego se ha desatado en torno a las 14:30 horas y ha provocado grandes llamas y el desalojo de la zona aunque la Feria del Folklore y la Gastronomía ha recuperado la normalidad media hora más tarde

Borja Pérez

Borja Pérez

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:57

Una persona ha resultado herida leve con quemaduras tras el incendio declarado en la carpa instalada por la Casa de Andalucía en la Feria del Folklore y la Gastronomía que abría hoy sus puertas en las Fiestas de Valladolid 2025.

Al parecer, el fuego ha comenzado en una freidora en torno a las 14:30 horas y las llamas han crecido muy rápidamente llegando a sobresalir por la parte superior de la carpa y obligando a desalojar la zona ante la peligrosidad del fuego y la cantidad de humo que se estaba acumulando.

Estado en el que ha quedado la parte trasera de la Casa de Andalucía. B. P.
El recinto, después de que el público regresara al interior de la carpa una vez sofocado el incendio. B. P.

A la hora en la que se han producido los hechos la afluencia de público era muy grande y los asistentes, que han abandonado rápidamente el recinto, han podido regresar menos de media hora más tarde, una vez sofocado el incendio. La Casa de Andalucía ha quedado cerrada al público mientras que el resto de las actividades han regresado a la normalidad.

