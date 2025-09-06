El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concejales, invitados y hosteleros posan en la inauguración oficial de la Feria de Día. J. Castillo

La Feria de Día empieza sus bodas de plata con fuerza, quince casetas más y lleno

Ayuntamiento y hosteleros se fijan como reto que el año próximo las barras cuenten con «una copa de vino» diseñada ex profeso

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:56

Quedaban 17 horas para la inauguración oficiosa y en Martí y Monsó ya había gente acodada en la barra de las casetas de laFeria de ... Día. Quedaban 16 horas para la inauguración oficial y en Recoletos ya era casi imposible encontrar una silla libre en esas mesas de terraza que rellenan los intersticios entre las casetas. Quedaban 15 horas para la inauguración oficial y en los aledaños de la Plaza Mayor ya era casi imposible hacerse un hueco para pedir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros
  2. 2

    Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza
  3. 3 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  4. 4

    Derroche de música, risas y mucho vino en el desfile de peñas
  5. 5

    Los Pichas montan un fiestón con miles de amigos en la Plaza Mayor
  6. 6 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre
  7. 7 Muere a los 27 años Erik Markov, actual Míster Olympia Amateur España
  8. 8 Condenan a Sacyl a pagar los gastos en hormona de crecimiento de dos menores
  9. 9

    Detenido un violador en serie que atacaba a sus víctimas disfrazado
  10. 10 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Feria de Día empieza sus bodas de plata con fuerza, quince casetas más y lleno

La Feria de Día empieza sus bodas de plata con fuerza, quince casetas más y lleno