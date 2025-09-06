Del Tragaldabas a la Feria de Día: ¿cuánto sabes sobre las fiestas de Valladolid?

Víctor Vela Valladolid Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:17 Comenta Compartir

Con la ciudad entregada a las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, tal vez sea este el mejor momento para repasar algunas de las tradiciones de los festejos y ver cuánto sabes sobre las ferias de la capital. No son preguntas difíciles, pero ayudan a conocer algo mejor el patrimonio festivo de Valladolid.



















1 de 10 ¿Cuál fue el último año en el que se celebraron las fiestas en honor de San Mateo? 1998 El último año de San Mateo fue 1999. A partir del año 2000 las fiestas de septiembre son en honor de la Virgen de San Lorenzo. 1999 El último año de San Mateo fue 1999. A partir del año 2000 las fiestas de septiembre son en honor de la Virgen de San Lorenzo. 2000 El último año de San Mateo fue 1999. A partir del año 2000 las fiestas de septiembre son en honor de la Virgen de San Lorenzo. 2001 El último año de San Mateo fue 1999. A partir del año 2000 las fiestas de septiembre son en honor de la Virgen de San Lorenzo. 2 de 10 ¿Qué ciudad sirvió de inspiración para implantar la Feria de Día en Valladolid? Sevilla La Feria de Día, que vivió su primera edición en 2000, se inspiró en una iniciativa similar de los hosteleros de Málaga. Málaga La Feria de Día, que vivió su primera edición en 2000, se inspiró en una iniciativa similar de los hosteleros de Málaga. Cádiz La Feria de Día, que vivió su primera edición en 2000, se inspiró en una iniciativa similar de los hosteleros de Málaga. Granada La Feria de Día, que vivió su primera edición en 2000, se inspiró en una iniciativa similar de los hosteleros de Málaga. 3 de 10 ¿Cuál fue el primer escenario de la Feria del Folclore y la Gastromomía, las famosas casetas regionales? Poniente En 1982 nace la Feria de Gastronomía durante las Fiestas de San Mateo, impulsada por la Agrupación de Casas Regionales y Provinciales. Los dos primeros años participan las casas de Asturias, Extremadura, Navarra y Segovia, en la plaza de Poniente. Las Moreras En 1982 nace la Feria de Gastronomía durante las Fiestas de San Mateo, impulsada por la Agrupación de Casas Regionales y Provinciales. Los dos primeros años participan las casas de Asturias, Extremadura, Navarra y Segovia, en la plaza de Poniente. La Rubia En 1982 nace la Feria de Gastronomía durante las Fiestas de San Mateo, impulsada por la Agrupación de Casas Regionales y Provinciales. Los dos primeros años participan las casas de Asturias, Extremadura, Navarra y Segovia, en la plaza de Poniente. Campo Grande En 1982 nace la Feria de Gastronomía durante las Fiestas de San Mateo, impulsada por la Agrupación de Casas Regionales y Provinciales. Los dos primeros años participan las casas de Asturias, Extremadura, Navarra y Segovia, en la plaza de Poniente. 4 de 10 ¿Con qué nombre se celebró el primer año la cabalgata de carrozas, dj's y gogós que recorría la ciudad a principios del siglo XXI en las fiestas de Valladolid? Partydance En 2001 se estrenó la Paradance, un cortejo de música y gogós que a partir del año siguiente se cambió el nombre a Partydance. Paradance En 2001 se estrenó la Paradance, un cortejo de música y gogós que a partir del año siguiente se cambió el nombre a Partydance. Puceladance En 2001 se estrenó la Paradance, un cortejo de música y gogós que a partir del año siguiente se cambió el nombre a Partydance. Festidance En 2001 se estrenó la Paradance, un cortejo de música y gogós que a partir del año siguiente se cambió el nombre a Partydance. 5 de 10 ¿Qué cantante salido de 'Operación Triunfo' compuso en 2003 un himno dedicado a las fiestas de Valladolid? Juan Camus Naím Thomas participó en 2003 en la Partydance, con un himno compuesto para especialmente para esa celebración. Javián Naím Thomas participó en 2003 en la Partydance, con un himno compuesto para especialmente para esa celebración. David Bustamante Naím Thomas participó en 2003 en la Partydance, con un himno compuesto para especialmente para esa celebración. Naím Thomas Naím Thomas participó en 2003 en la Partydance, con un himno compuesto para especialmente para esa celebración. 6 de 10 ¿Cómo se llama la tómbola más famosa de las fiestas de Valladolid? Antojitos Antoñito Anteojos De luz y de color 7 de 10 ¿Cómo se llamaban los famosos equilibristas que ofrecían su espectáculo en la Plaza Mayor de Valladolid? Pinito del Oro Los Maldini Los Bordini Los mirlos del Pisuerga 8 de 10 ¿Qué se coloca en el cuello de la estatua del conde Ansúrez al comenzar las fiestas de Valladolid? Un sombrero de paja Una bandera morada Un pañuelo Una faja blanquivioleta 9 de 10 ¿En qué año salió por primera vez el Tragaldabas a las calles de Valladolid? 1936 1946 1956 1966 10 de 10 ¿Cuál de estas figuras no es un cabezudo de las fiestas de Valladolid? Torero Pirata Chino Esquimal Compartir mi resultado Del Tragaldabas a la Feria de Día: ¿cuánto sabes sobre las fiestas de Valladolid? WhatsApp

