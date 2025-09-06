El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Del Tragaldabas a la Feria de Día: ¿cuánto sabes sobre las fiestas de Valladolid?

El juego de esta semana te invita a repasar, a través de diez preguntas, algunas de las tradiciones más importantes de las fiestas de Valladolid

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:17

Con la ciudad entregada a las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, tal vez sea este el mejor momento para repasar algunas de las tradiciones de los festejos y ver cuánto sabes sobre las ferias de la capital. No son preguntas difíciles, pero ayudan a conocer algo mejor el patrimonio festivo de Valladolid.

1 de 10

¿Cuál fue el último año en el que se celebraron las fiestas en honor de San Mateo?

¿Cuál fue el último año en el que se celebraron las fiestas en honor de San Mateo?

2 de 10

¿Qué ciudad sirvió de inspiración para implantar la Feria de Día en Valladolid?

¿Qué ciudad sirvió de inspiración para implantar la Feria de Día en Valladolid?

3 de 10

¿Cuál fue el primer escenario de la Feria del Folclore y la Gastromomía, las famosas casetas regionales?

¿Cuál fue el primer escenario de la Feria del Folclore y la Gastromomía, las famosas casetas regionales?

4 de 10

¿Con qué nombre se celebró el primer año la cabalgata de carrozas, dj's y gogós que recorría la ciudad a principios del siglo XXI en las fiestas de Valladolid?

¿Con qué nombre se celebró el primer año la cabalgata de carrozas, dj's y gogós que recorría la ciudad a principios del siglo XXI en las fiestas de Valladolid?

5 de 10

¿Qué cantante salido de 'Operación Triunfo' compuso en 2003 un himno dedicado a las fiestas de Valladolid?

¿Qué cantante salido de 'Operación Triunfo' compuso en 2003 un himno dedicado a las fiestas de Valladolid?

6 de 10

¿Cómo se llama la tómbola más famosa de las fiestas de Valladolid?

¿Cómo se llama la tómbola más famosa de las fiestas de Valladolid?

7 de 10

¿Cómo se llamaban los famosos equilibristas que ofrecían su espectáculo en la Plaza Mayor de Valladolid?

¿Cómo se llamaban los famosos equilibristas que ofrecían su espectáculo en la Plaza Mayor de Valladolid?

8 de 10

¿Qué se coloca en el cuello de la estatua del conde Ansúrez al comenzar las fiestas de Valladolid?

¿Qué se coloca en el cuello de la estatua del conde Ansúrez al comenzar las fiestas de Valladolid?

9 de 10

¿En qué año salió por primera vez el Tragaldabas a las calles de Valladolid?

¿En qué año salió por primera vez el Tragaldabas a las calles de Valladolid?

10 de 10

¿Cuál de estas figuras no es un cabezudo de las fiestas de Valladolid?

¿Cuál de estas figuras no es un cabezudo de las fiestas de Valladolid?

