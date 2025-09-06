Juega con El Norte
Del Tragaldabas a la Feria de Día: ¿cuánto sabes sobre las fiestas de Valladolid?
El juego de esta semana te invita a repasar, a través de diez preguntas, algunas de las tradiciones más importantes de las fiestas de Valladolid
Valladolid
Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:17
Con la ciudad entregada a las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, tal vez sea este el mejor momento para repasar algunas de las tradiciones de los festejos y ver cuánto sabes sobre las ferias de la capital. No son preguntas difíciles, pero ayudan a conocer algo mejor el patrimonio festivo de Valladolid.
