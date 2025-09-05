El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alegría inundó las calles de Valladolid este viernes con el desfile de peñas

La alegría inundó las calles de Valladolid este viernes con el desfile de peñas Carlos Espeso
Fiestas de la Virgen de San Lorenzo

Derroche de música, risas y mucho vino en el desfile de peñas

Miles de personas recorrieron las calles del centro de la ciudad, en un inicio de fiestas cargado de color y tradición

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:56

Este viernes, las calles de Valladolid se transformaron en un auténtico hervidero de gente, de música, de color y de muchas risas, con el tradicional ... desfile de peñas que, como cada año, sirve de preludio a las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Desde la Acera de Recoletos hasta la Plaza Mayor, miles de personas se echaron a la calle para vivir de cerca un recorrido que ya forma parte del ADN festivo de Pucela. Disfraces, coreografías improvisadas, litros y litros de vino y agua y un ambiente cargado de buen humor, marcaron el inicio de una jornada que quedará grabada en la memoria colectiva de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre
  3. 3 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  4. 4 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  5. 5

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  6. 6

    El Real Valladolid no quiere más abonados este curso en Segunda
  7. 7

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  8. 8

    La VA-20 abrirá el tramo en obras al completo el día 10, pero empieza la otra calzada
  9. 9 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  10. 10

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Derroche de música, risas y mucho vino en el desfile de peñas