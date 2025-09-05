El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Los miembros de Los Pichas durante uno de sus ensayos con la camiseta del Juventud Rondilla. Rodrigo Jiménez

Los Pichas, 20 años transmitiendo buen rollo y reventando escenarios

Así son Los Pichas, el grupo vallisoletano que celebra dos décadas de versiones gamberras y que abrirá las fiestas de la Virgen de San Lorenzo con un concierto único

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:14

Si hay una banda de música que define el espíritu más fiestero de Valladolid, esa es la de Los Pichas. Durante veinte años, sus miembros ... han convertido bares, plazas y pueblos enteros en auténticos espectáculos del buen rollo, con canciones que van de Nino Bravo a Sabina, pasando por Loquillo o Raphael. Y este año, coincidiendo con su 20º aniversario, serán los encargados de abrir, el 5 de septiembre, la tanda de conciertos de la Plaza Mayor durante las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, en lo que promete ser un llenazo total.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  3. 3

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  4. 4

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  5. 5 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  6. 6 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  7. 7 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  8. 8

    Tres caballos corneados en un peligroso encierro en Medina del Campo
  9. 9

    Rescatan a una mujer inconsciente en Cuéllar tras incendiarse su coche
  10. 10

    El corredor de Poniente y los aparcamientos de la Plaza Mayor y Moreras se cerrarán por las tardes de fiestas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los Pichas, 20 años transmitiendo buen rollo y reventando escenarios

Los Pichas, 20 años transmitiendo buen rollo y reventando escenarios