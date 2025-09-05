Los Pichas, 20 años transmitiendo buen rollo y reventando escenarios

Si hay una banda de música que define el espíritu más fiestero de Valladolid, esa es la de Los Pichas. Durante veinte años, sus miembros ... han convertido bares, plazas y pueblos enteros en auténticos espectáculos del buen rollo, con canciones que van de Nino Bravo a Sabina, pasando por Loquillo o Raphael. Y este año, coincidiendo con su 20º aniversario, serán los encargados de abrir, el 5 de septiembre, la tanda de conciertos de la Plaza Mayor durante las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, en lo que promete ser un llenazo total.

Siendo como son ellos, su historia no podía empezar de otra forma. Todo arrancó como una broma. Alberto Vicente se casaba en 2005 y junto a Javier Carballo y Agustín Villafáñez pensaron: «Tocamos tres canciones en la boda y listo», pero aquel concierto nupcial casi improvisado, acabó dejando al público pidiendo más. Otro amigo, el músico Germán Ricotti, les propuso que ensayaran en su local, una pequeña taberna italiana en el barrio de La Pilarica. «Caímos en gracia y nos empezaron a llamar para hacer bolos. Actuamos en garitos imposibles, en los que teníamos que levantarnos y dejar de tocar para que la gente pasara al baño. Era muy marciano todo, pero también muy divertido. Jamás pensamos en ser un grupo serio», recuerda Javier, el vocalista y showman de la banda. «Solo queríamos pasarlo bien. Y aquí seguimos, veinte años después, con la misma filosofía de siempre: divertirnos nosotros, divertir al público y mantener la amistad como base de todo», añade.

Su sello es inconfundible. Versiones de clásicos con un toque gamberro y personal. Lo suyo no es un simple tributo a los grandes de nuestra música. Carballo y su tropa reinterpretan los temas, dándoles su propio estilo, aunque manteniendo la esencia original. Son imprevisibles y totalmente entregados en el escenario. Así, hits musicales como 'Mi gran noche', 'No puedo vivir sin ti' o 'Feo, fuerte y formal', se han convertido gracias a ellos, en himnos del descaro y buenrollismo.

Su repertorio ha evolucionado con los años. Empezaron con rumbas, bulerías y guitarras españolas, luego incorporaron el bajo eléctrico y el piano, y hoy combinan rock, pop y música ligera con grandes dosis de humor. Con ellos, cada tema es un espectáculo cachondo, plagado de guiños al público y sorpresas musicales. No hay más que escuchar su adaptación del 'Satisfaction' de los Stones, canción que ellos han retitulado como 'Satisfyer', para entender que son únicos en coger un tema intocable, darle la vuelta con descaro y transformarlo en un número tan inesperado como festivo.

En las filas de Los Pichas están Javier Carballo, como voz principal y maestro del desparpajo; Alberto Vicente a la guitarra; Iván Pastor al bajo eléctrico (inconfundible con sus gafas de sol), Nacho Melodis a los teclados; Agustín Villafáñez a la batería. A él precisamente irá dedicado este gran concierto aniversario por estar convaleciente. También están José Alberto Herrero 'Pruden', que apoya en los coros y refuerza en la batería y Rubén Lázaro 'Rumi', parte importante del espíritu de esta banda de La Rondilla. «Los Pichas no hacemos versiones al uso, hacemos otra cosa. Adaptamos cada tema para hacerle nuestro y lo mezclamos con otras canciones. Es difícil, pero es lo que hace que cada bolo sea único», comenta Carballo.

Para la cita del 5 de septiembre también habrá un trío de vientos formado por Álvaro Arribas al saxofón, 'Cuadri', con el trombón y Dani Francisco con la trompeta. La cita se completará con otros grandes invitados del panorama musical vallisoletano y una gran figura nacional, que cantará con ellos un clásico de su repertorio habitual. «Va a ser muy especial. El inicio del concierto será la bomba, pero no podemos decir más», adelantan estos músicos rondilleros. «Abriremos las fiestas de nuestra ciudad y por ello estamos muy agradecidos. Y ese agradecimiento lo vamos a demostrar haciendo algo realmente diferente, divertido y con lo que todo el mundo disfrute», prometen.

La Plaza Mayor será el escenario de la celebración de su 20 aniversario. Abrirán las fiestas de la Virgen de San Lorenzo con un concierto que traerá grandes clásicos, sorpresas y mucho buen rollo. Habrá numerosos guiños a sus veinte años de historia, pero, sobre todo, habrá mucho cachondeo y diversión asegurada. Porque si estos músicos algo tienen claro después de dos décadas sobre las tablas, es que «nadie sobrevive a un bolo de Los Pichas sin cantar, saltar y salir con una sonrisa que dura toda la noche».