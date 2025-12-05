El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cubos de agua por las goteras en la pista del polideportivo de Canterac. El Norte

Valladolid

Vecinos de Delicias denuncian goteras en el polideportivo Canterac: «Cuando llueve, se llena de cubos»

«Tenemos el proyecto de cambio de cubiertas y estamos esperando a tener financiación para solucionarlo cuanto antes», apuntan desde el Ayuntamiento

E. N.

E. N.

Valladolid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:33

«Cada vez que llueve se llena de cubos, hay goteras por todas partes», lamentan desde la asociación vecinal Millán Santos de Delicias en relación ... al estado en el que se encuentra el polideportivo Canterac, con varias filtraciones en la cubierta, al tiempo que reclaman una reparación del tejado «para poder hacer actividad física en él sin peligro».

