Vecinos de Delicias denuncian goteras en el polideportivo Canterac: «Cuando llueve, se llena de cubos»

«Cada vez que llueve se llena de cubos, hay goteras por todas partes», lamentan desde la asociación vecinal Millán Santos de Delicias en relación ... al estado en el que se encuentra el polideportivo Canterac, con varias filtraciones en la cubierta, al tiempo que reclaman una reparación del tejado «para poder hacer actividad física en él sin peligro».

Porque, cada vez que la lluvia descarga sobre Valladolid, cubos de agua y toallas toman el pavimento del complejo deportivo. Hasta doce recipientes, de diferentes tamaños, llegaron a desplegar un día lluvioso por diferentes puntos de la pista. «Es una cosa que se viene reclamando desde hace tiempo y todavía no se ha reformado; necesita el arreglo de su cubierta para que los equipos deportivos puedan jugar sus partidos sin necesidad de suspensiones de encuentros y aplazamientos», añaden estas mismas fuentes.

Precisamente, para tratar de acelerar estos procedimientos, el colectivo vecinal ha lanzado una campaña para animar a los vallisoletanos, residentes tanto en Delicias como en otros barrios, a que registren una reclamación a través del portal Aldea Pucela. «Cuando llueve se sigue utilizando, pero entre cubos de agua y muchas veces hay problemas con los partidos de federaciones, que se suspenden cuando está el suelo mojado», continúan.

«No es nada nuevo»

En este sentido, la asociación Millán Santos ha trasladado al Consistorio la situación y le ha requerido la rehabilitación de la cubierta, si bien aseguran que la respuesta ha sido «que queda apuntado». Al respecto, fuentes municipales, avanzan que «ya contratamos y tenemos el proyecto de cambio de cubiertas y estamos esperando a tener financiación» para solucionar «cuanto antes» una situación que, subrayan, «no es nada nuevo». «Lleva así años y años», sentencian.

No es el primer problema de estas características que se producen en un pabellón de Valladolid. A principios de noviembre, la fuerte tormenta que cayó en la ciudad obligó a suspender en el polideportivo Pisuerga el partido de baloncesto entre el UEMC y la Cultural y Deportiva Leonesa por las goteras.

Tras ello, el Ayuntamiento realizó trámites de urgencia para rehabilitar la cubierta y, de hecho, está previsto que se juegue este sábado por la tarde en el pabellón, ya que la cubierta ha aguantado las últimas lluvias y no hay goteras en la pista central, anuque sí en zonas aledañas y en la grada.