Revientan la cristalera de un bar de La Rondilla tras discutir por un coche aparcado en un vado

Agentes de la Policía Municipal tuvieron que mediar en la noche del pasado día 3 en el bar Andrea de la calle Linares, en el ... barrio vallisoletano de La Rondilla, para calmar los ánimos entre varias personas tras una discusión originada por un coche mal estacionado.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21:00 horas del pasado miércoles, después de que una persona se encontrara un vehículo estacionado en un vado de la misma calle que le imposibilitaba salir del garaje. Ante la incertidumbre, el afectado entró en el bar cercano para preguntar, si bien se desconoce en qué momento se iniciaron los reproches. La discusión fue en aumento y uno de los implicados, incluso, reventó la cristalera del establecimiento hostelero para amenazar a todos los presentes.

Fue en ese momento cuando llegó la Policía Municipal de Valladolid para mediar, identificar a las partes e indicar los pasos a seguir para que presentaran las correspondientes denuncias. Una situación que ya adelantaron que iban a hacer.

Las lunas resquebrajadas del local seguían cubiertas por un cartón durante la jornada del jueves.