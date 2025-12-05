El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bar Andrea, en la calle Linares, donde se produjeron los hechos. A. Mingueza

Valladolid

Revientan la cristalera de un bar de La Rondilla tras discutir por un coche aparcado en un vado

La Policía Municipal media en una trifulca en la calle Linares, donde un hombre amenazaba con un cristal a los clientes

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:32

Comenta

Agentes de la Policía Municipal tuvieron que mediar en la noche del pasado día 3 en el bar Andrea de la calle Linares, en el ... barrio vallisoletano de La Rondilla, para calmar los ánimos entre varias personas tras una discusión originada por un coche mal estacionado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

