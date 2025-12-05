Herida una mujer tras ser atropellada por un coche en Tordesillas El accidente se ha producido este viernes por la mañana en la rotonda de la carretera de A Coruña

Una mujer de unos 70 años ha resultado herida este viernes por la mañana tras ser atropellada por un coche en Tordesillas. El accidente se ha producido sobre las 9:20 horas en la rotonda de la carretera de A Coruña, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso de la Policía Local del municipio vallisoletano en el que se informaba de lo sucedido.

Hasta el lugar se ha desplazado además una ambulancia, si bien por el momento no ha trascendido la gravedad de las lesiones ni si la septuagenaria ha requerido traslado hospitalario.