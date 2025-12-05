El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia del 112 en una imagen de archivo. El Norte

Herida una mujer tras ser atropellada por un coche en Tordesillas

El accidente se ha producido este viernes por la mañana en la rotonda de la carretera de A Coruña

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:44

Comenta

Una mujer de unos 70 años ha resultado herida este viernes por la mañana tras ser atropellada por un coche en Tordesillas. El accidente se ha producido sobre las 9:20 horas en la rotonda de la carretera de A Coruña, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso de la Policía Local del municipio vallisoletano en el que se informaba de lo sucedido.

Noticias relacionadas

Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga

Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga

Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores

Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores

Hasta el lugar se ha desplazado además una ambulancia, si bien por el momento no ha trascendido la gravedad de las lesiones ni si la septuagenaria ha requerido traslado hospitalario.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  2. 2

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  3. 3

    Tensión familiar en la Audiencia de Valladolid para saber quién esquilmó la cuenta de la abuela
  4. 4 La Junta pagará en enero a sus empleados los atrasos de 2025 y una subida salarial del 4%
  5. 5 Cambios en la tarjeta Buscyl para menores de 15 años
  6. 6

    El «monstruo» que degolló a su mujer en plena autovía y tiró su cadáver a un contenedor
  7. 7 Multitudinario adiós a José Luis Cienfuegos, la mirada «curiosa, valiente y abierta» que es ya historia del cine
  8. 8 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  9. 9 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  10. 10

    Un cambio del PGOU por sentencia desatasca al menos 400 pisos entre la antigua azucarera y Findus

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herida una mujer tras ser atropellada por un coche en Tordesillas

Herida una mujer tras ser atropellada por un coche en Tordesillas