Despliegue de la Guardia Civil tras el doble crimen de Santovenia en verano de 2022. Rodrigo Jiménez
Valladolid

Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia

Asuntos Internos arresta en la operación antidroga de este jueves a Iván V., quien en el verano de 2022 fue «secuestrado» por su entonces suegro tras matar a dos personas y atrincherarse durante horas

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:23

La gran operación antidroga del grupo de Asuntos Internos desplegada este jueves en Valladolid, en la que ha caído el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional ... , ha devuelto a la actualidad el doble crimen en Santovenia en el verano de 2022, cuando Pablo Antonio Santamaría, alias El Chiqui, mató a dos personas, entre ellas un guardia civil, en la calle Alfredo Martín de la localidad del alfoz. Tras los hechos se atrincheró en su casa y cogió de rehén al que era su yerno por aquel entonces, Iván V., para utilizarle como escudo y evitar ser arrestado.

