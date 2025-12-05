Las alcantarillas de 'Stranger Things' causan furor en Valladolid: «Me parece muy chulo que lo tengamos aquí» Comerciantes, viandantes y vecinos de La Circular se muestran asombrados por la novedosa publicidad de una de las grandes series de Netflix

El furor por 'Stranger Things' se extiende por Valladolid. Este jueves 4 de diciembre la ciudad amaneció con dos alcantarillas serigrafiadas con los protagonistas de una de las series más famosas de Netflix. Ahora, multitud de personas y fans de la famosa saga se acercan a ellas para contemplarlas y fotografiar esta novedosa campaña promocional. Ambas tapas se sitúan en la plaza Circular, una de ellas en el cruce entre la calle Tudela y Nicolás Salmerón.

La que se ubica allí muestra a Will Byers, Mike Wheeler, Once, Lucas Sinclair y Dustin Henderson en sus bicicletas junto al demogorgon, el monstruo de la serie.

Aunque no todo queda aquí ya que, según informan fuentes consultadas, desde el próximo martes se iniciará un juego para que los fans de la serie descubran las arquetas por la calle. Con ello participarán en un sorteo con un viaje a Londres como premio entre las personas que suban una foto de la tapadera.

Por todo ello, comerciantes, vecinos y viandantes han opinado sobre esta gran novedad que permanecerá en Valladolid durante varias semanas.

La serigrafía está colocada junto a la tienda Frutos Secos Carlos, en la que trabaja Ana María Frutos que al acudir a su puesto de trabajo notó un ambiente diferente porque mucha gente se aglomeraba justo al lado de su comercio: «Yo no tenía ni idea lo que era esta alcantarilla que han puesto, pero ayer tuvo una aceptación tremenda».

Desde primera hora de la mañana y hasta las últimas horas del día «Venían grupos de chavales, y al principio no sabíamos lo que era», algo que poco después descubrió gracias a su empleada. «Mi compañera de trabajo lo lleva a rajatabla lo de esta serie, ella sabe mucho».

Además, cuenta contenta que esta novedad de 'Stranger Things' «le viene bien» porque ha acercado a algunas personas a su negocio.

Mario Plasencia se encontraba este viernes paseando al perro mientras miraba de reojo la gran novedad: «Me parece original». Además cuenta su satisfacción porque hayan elegido este lugar para la promoción: «Me parece curioso que lo hayan hecho aquí, justo en La Circular y no en la Plaza Mayor, por ejemplo, en un sitio un poco más céntrico». Considera que esta «es una buena manera de diversificar las actividades y novedades de la ciudad acordándose de este barrio».

Respecto a su opinión en cuanto a 'Stranger Things' es claro: «Vi la primera temporada y luego la segunda, pero luego ya perdí el hilo, la verdad es que no tengo mucho interés en la quinta temporada», aunque esta idea de las alcantarillas «es digno de apreciación».

A Carla Nanclares la alcantarilla le pillaba de paso y se sincera sobre la misma: «No me había dado cuenta hasta que lo he visto en TikTok». Ella lo tiene claro: «Como promoción y publicidad me parece una pasada, bastante original».

Además se muestra como una gran fan de 'Stranger Things': «Me parece bastante chulo y a mí la serie me gusta mucho, entonces estoy encantada». Respecto a la ubicación elegida se muestra sorprendida: «Siempre se van a ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, a ciudades más importantes, y se olvidan de nosotros; así que me parece muy chulo que lo tengamos aquí».