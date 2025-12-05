El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alcantarilla de 'Stranger Things'; a la derecha, de arriba a abajo, Ana María Frutos, Mario Plasencia y Carla Nanclares.
Alcantarilla de 'Stranger Things'; a la derecha, de arriba a abajo, Ana María Frutos, Mario Plasencia y Carla Nanclares. Rodrigo Ucero y Sergio García

Las alcantarillas de 'Stranger Things' causan furor en Valladolid: «Me parece muy chulo que lo tengamos aquí»

Comerciantes, viandantes y vecinos de La Circular se muestran asombrados por la novedosa publicidad de una de las grandes series de Netflix

D. Moreno Bueno

D. Moreno Bueno

Valladolid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:36

Comenta

El furor por 'Stranger Things' se extiende por Valladolid. Este jueves 4 de diciembre la ciudad amaneció con dos alcantarillas serigrafiadas con los protagonistas de una de las series más famosas de Netflix. Ahora, multitud de personas y fans de la famosa saga se acercan a ellas para contemplarlas y fotografiar esta novedosa campaña promocional. Ambas tapas se sitúan en la plaza Circular, una de ellas en el cruce entre la calle Tudela y Nicolás Salmerón.

La que se ubica allí muestra a Will Byers, Mike Wheeler, Once, Lucas Sinclair y Dustin Henderson en sus bicicletas junto al demogorgon, el monstruo de la serie.

Alcantarilla de 'Stranger Things' en la Plaza Circular. Sergio García

Aunque no todo queda aquí ya que, según informan fuentes consultadas, desde el próximo martes se iniciará un juego para que los fans de la serie descubran las arquetas por la calle. Con ello participarán en un sorteo con un viaje a Londres como premio entre las personas que suban una foto de la tapadera.

Una de las alcantarillas de 'Stranger Things'. Rodrigo Ucero

Por todo ello, comerciantes, vecinos y viandantes han opinado sobre esta gran novedad que permanecerá en Valladolid durante varias semanas.

Ana María Frutos, trabajadora de la zona. Rodrigo Ucero

La serigrafía está colocada junto a la tienda Frutos Secos Carlos, en la que trabaja Ana María Frutos que al acudir a su puesto de trabajo notó un ambiente diferente porque mucha gente se aglomeraba justo al lado de su comercio: «Yo no tenía ni idea lo que era esta alcantarilla que han puesto, pero ayer tuvo una aceptación tremenda».

«Yo no tenía ni idea de lo que era esta alcantarilla que han puesto, pero ayer tuvo una aceptación tremenda»

Trabajadora de la zona

Ana María Frutos

Desde primera hora de la mañana y hasta las últimas horas del día «Venían grupos de chavales, y al principio no sabíamos lo que era», algo que poco después descubrió gracias a su empleada. «Mi compañera de trabajo lo lleva a rajatabla lo de esta serie, ella sabe mucho».

Noticias relacionadas

'Stranger Things' decepciona en el inicio de su despedida

'Stranger Things' decepciona en el inicio de su despedida

Terremoto en el sector de streaming: Netflix compra HBO Max

Terremoto en el sector de streaming: Netflix compra HBO Max

Además, cuenta contenta que esta novedad de 'Stranger Things' «le viene bien» porque ha acercado a algunas personas a su negocio.

«Me parece curioso que lo hayan hecho aquí, justo en La Circular y no en la Plaza Mayor»

Vecino de La Circular

Mario Plasencia

Mario Plasencia, vecino de La Circular. Rodrigo Ucero

Mario Plasencia se encontraba este viernes paseando al perro mientras miraba de reojo la gran novedad: «Me parece original». Además cuenta su satisfacción porque hayan elegido este lugar para la promoción: «Me parece curioso que lo hayan hecho aquí, justo en La Circular y no en la Plaza Mayor, por ejemplo, en un sitio un poco más céntrico». Considera que esta «es una buena manera de diversificar las actividades y novedades de la ciudad acordándose de este barrio».

Respecto a su opinión en cuanto a 'Stranger Things' es claro: «Vi la primera temporada y luego la segunda, pero luego ya perdí el hilo, la verdad es que no tengo mucho interés en la quinta temporada», aunque esta idea de las alcantarillas «es digno de apreciación».

«Me parece muy original, está muy chulo. Además la serie me gusta mucho, así que encantada»

Viandante de La Circular

Carla Nanclares

Carla Nanclares, viandante de La Circular. Rodrigo Ucero

A Carla Nanclares la alcantarilla le pillaba de paso y se sincera sobre la misma: «No me había dado cuenta hasta que lo he visto en TikTok». Ella lo tiene claro: «Como promoción y publicidad me parece una pasada, bastante original».

Además se muestra como una gran fan de 'Stranger Things': «Me parece bastante chulo y a mí la serie me gusta mucho, entonces estoy encantada». Respecto a la ubicación elegida se muestra sorprendida: «Siempre se van a ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, a ciudades más importantes, y se olvidan de nosotros; así que me parece muy chulo que lo tengamos aquí».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  2. 2

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  3. 3

    Tensión familiar en la Audiencia de Valladolid para saber quién esquilmó la cuenta de la abuela
  4. 4 Cambios en la tarjeta Buscyl para menores de 15 años
  5. 5 La Junta pagará en enero a sus empleados los atrasos de 2025 y una subida salarial del 4%
  6. 6 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  7. 7 Multitudinario adiós a José Luis Cienfuegos, la mirada «curiosa, valiente y abierta» que es ya historia del cine
  8. 8

    El «monstruo» que degolló a su mujer en plena autovía y tiró su cadáver a un contenedor
  9. 9

    Un cambio del PGOU por sentencia desatasca al menos 400 pisos entre la antigua azucarera y Findus
  10. 10

    Carnero insiste en que el convenio de integración «debe seguir vivo» pese al anuncio de Adif de resolverlo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las alcantarillas de 'Stranger Things' causan furor en Valladolid: «Me parece muy chulo que lo tengamos aquí»