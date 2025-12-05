La Guardia Civil forma a sanitarios de Valladolid para prevenir agresiones Los expertos del instituto armado han realizado tres jornadas de instrucción en los centros de salud de Arroyo de la Encomienda y Laguna de Duero

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud, está impartiendo al personal sanitario talleres informativos para prevenir conductas violentas en los centros de salud, así como medidas de apoyo a los profesionales en caso de agresión física o verbal.

El área de salud Valladolid Oeste ha organizado tres de estas jornadas, para el personal de Atención Primaria y Especializada, distribuidas en tres puntos distintos del ASVAO con la finalidad de que todos los profesionales puedan acceder a ellas, acudiendo a aquella que mejor acceso tenga desde su puesto habitual de trabajo.

Las primeras jornadas, celebradas los días 12 y 19 de noviembre, tuvieron lugar en el centro de salud de Arroyo de la Encomienda. La última fase se llevó a cabo el 26 de noviembre en el centro de salud de Laguna de Duero. En cada jornada han participado alrededor de treinta personas.

Estas jornadas combinan conceptos teóricos con prácticas reales que permitan ofrecer la mejor preparación posible a los trabajadores que cuidan de la salud. En ellas se abordan temas como el perfil del agresor, las medidas de contención ante personas con conductas violentas, el protocolo de Sacyl ante las agresiones, consejos de autoprotección, posiciones y distancias de seguridad, técnicas de golpeo para evitar ataques, reconocer nuestras zonas vulnerables, desplazamientos y esquivas o técnicas de suelta o agarre, entre otras. Todo ello con instructores de la Guardia Civil expertos en intervención operativa, defensa personal y artes marciales.

Interlocutor policial especializado

Esta formación busca reforzar la comunicación y mejorar la prevención en materia de seguridad, así como la protección de los centros sanitarios y de los profesionales que trabajan en ellos, incluyendo médicos, enfermeros, celadores, administrativos, personal de seguridad y otros. Además, existe la aplicación móvil Alertcops, que incluye un botón SOS. Al activarlo, el personal sanitario puede enviar una alerta urgente al centro policial más cercano, junto con su ubicación y una grabación de 10 segundos de audio que recoge lo que está ocurriendo en ese momento.

La Guardia Civil dispone de un interlocutor policial especializado para el personal sanitario y los trabajadores que prestan sus servicios en el Hospital y los centros de salud. Esta figura tiene como objetivo ofrecer una atención personalizada y exclusiva a este colectivo, estableciendo un procedimiento específico para tratar y abordar las agresiones que puedan sufrir en el ejercicio de su labor.