Denunciados por cazar una liebre y estar con cinco galgos en un coto sin autorización

La Guardia Civil ha procedido a denunciar a cuatro hombres por cazar ilegalmente en un coto de la localidad vallisoletana de Canalejas de Peñafiel. El instituto armado, en el marco de un servicio de prevención de la seguridad ciudadana, recibió un aviso de la central COS en el que se alertaba de la presencia de un grupo de personas que se encontraban cazando con un vehículo todoterreno y varios galgos en un coto del citado municipio.

Los agentes recorrieron varios caminos del coto hasta que finalmente hallaron un vehículo en el paraje denominado El Picahal. El todoterreno circulaba por tierras de cultivo acompañado de cinco galgos que perseguían una liebre. En el interior del mismo viajaban cuatro varones y se halló una pieza de caza muerta (una liebre).

Ante la ausencia de documentación acreditativa de la actividad cinegética -licencia de caza, autorización del titular del coto y demás permisos requeridos-, y tras constatar la falta de colaboración de dos de los ocupantes, los guardias civiles informaron de la existencia de varias infracciones a la Ley 4/2021, de 1 de julio, de caza y gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León.

Las infracciones detectadas incluyeron cazar sin licencia en vigor, hacerlo en periodos no hábiles, realizar la actividad de caza sin permiso del coto, transportar piezas de caza muertas y utilizar modos de transporte no permitidos, entre otras. Finalmente, se procedió a denunciar a los cuatro ocupantes del vehículo por seis infracciones cada uno, formulándose un total de 24 denuncias que han sido remitidas a la Delegación Territorial de Valladolid de la Junta de Castilla y León.