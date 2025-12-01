Un fallo deja sin calefacción a un centro cívico y obliga a estudiar y hacer yoga con abrigo

Irma Mayoral está sentada al final de una mesa. Ya son varios los días que ocupa esa misma silla, donde se está preparando unas oposiciones ... para Correos. Portátil abierto, algunas notas escritas a mano, una botella con café y cascos puestos para mejorar la concentración. Hasta aquí, lo habitual. La estampa adquiere otro sentido al pararse a ver la ropa. La bufanda puesta, también el abrigo y las mangas de un jersey que asoman para tapar más allá de las muñecas, dejando solo al aire los nudillos de las manos. «Estoy con el ordenador, tecleando, porque si cojo un bolígrafo se me hielan», comenta. A su lado, un termómetro marca que el centro cívico Bailarín Vicente Escudero tiene una temperatura ambiente de 13,7 grados centígrados. Y es la situación que se vive en el edificio desde octubre.

La calefacción no funciona y eso ha obligado a suspender los eventos programados en el salón de actos, previstos para diciembre -la semana pasada se celebró el último- y que han tenido que ser reubicados a otros centros de la capital. Algo parecido sucede con otros programas que acoge el centro, como el de Aprendizaje a lo largo de la vida, u otras actividades que realizan algunas asociaciones y que también han sido trasladadas por la avería. En total son más de ochenta actividades las que se organizan en el edificio, de las que al menos diez han tenido que trasladarse a otros centros cercanos, como el de Pilarica. Otras, como pilates y yoga, todavía se imparten en las salas del Bailarín Vicente Escudero.

El problema en la calefacción ha llevado a cancelar parte de las actividades que el centro cívico acogía en diciembre

A una de estas estancias entra un nutrido grupo de usuarios para una de las clases dirigidas. Es el tercero de la mañana y el primero estaba allí a las 9:30 horas. «Estamos apuntadas 24 personas, pero desde que se estropeó la calefacción ha habido días que solo hemos venido siete. Aquí tenemos que estar con el abrigo puesto», asegura Pilar Cuadrado, una de las alumnas de pilates. A pesar del movimiento de la actividad, la clase no deja de ser exigente con más frío. Donde más lo notan los usuarios es en los pies, porque sobre la esterilla hay que quitarse los zapatos. «Algunas venimos con doble calcetín, porque te mueves y entras en calor, pero el suelo está helado», lamenta.

Ampliar Edison Benítez y Adrián Zarzosa estudian junto a uno de los calefactores de la biblioteca del centro cívico. Alberto Mingueza

Para intentar calentar la estancia se han instalado varios calefactores en diversos puntos del edificio, además de otros eléctricos en despachos y en estancias como la librería del centro cívico. «Algo hacen, pero en clase con el frío estás encogida, y cuando tienes que hacer algún ejercicio en el suelo es cuando más se nota», agrega Soledad Rodríguez, otra usuaria. Mover estas actividades de espacio es más complicado, porque habría que reubicar varios grupos en otros centros que además tengan una estancia disponible con las mismas características. En el caso del yoga y del pilates, además de ciertas dimensiones, también deben contar con un espejo que ocupe toda una pared, por ejemplo.

Pieza descatalogada

El problema que viven los usuarios y los trabajadores del centro se encuentra en la caldera que debe dar calor al edificio. «Cuando se hizo la puesta a punto en septiembre funcionó sin problema», concreta María Hernando, responsable del centro cívico. El fallo llegó después, cuando la calefacción se activó en octubre, momento en que se detectó la avería, que en un primer momento se relacionó con un problema en los electrodos. «Se comprobó y nada, al final resultó que era el quemador de la instalación lo que estaba estropeado», concreta. Ahora mismo, el arreglo depende de una pieza de repuesto que debe llegar desde Alemania, sin que por el momento haya una fecha prevista para su reparación.

Hasta entonces, la solución momentánea para quienes trabajan y utilizan el espacio se encuentra en esas calefacciones portátiles. Junto a una de ellas, una de las tres que hay en la biblioteca, están sentados Edison Benítez y Adrián Zarzosa, estudiantes de un ciclo de Técnico Superior en Energías Renovables. Pero la cercanía con el aparato no consigue que uno de los dos estudiantes se quite el abrigo. «Teníamos pensado estudiar en el instituto pero hemos venido pensando que aquí haría menos frío y así estamos», comentan. ¿Qué tal se estudia con ropa de invierno? «Es bastante incómodo, pero es que si no, estaríamos helados. En las manos lo notamos un montón», responden. Según el mismo termómetro, aquí la temperatura alcanza los catorce grados.

A consecuencia de la situación que arrastra el centro cívico desde hace varias semanas, desde Valladolid Toma la Palabra han calificado este lunes de «falta absoluta de diligencia» que la Concejalía de Participación Ciudadana haya decidido parar «todas» las actividades del espacio durante diciembre a causa de la avería en la calefacción. «Una vez más vemos poca diligencia, poca rapidez y poca capacidad de resolución. El resultado es un centro cívico cerrado en pleno mes de diciembre, un mes con muchísima actividad prevista y con un impacto evidente sobre asociaciones, colectivo y vecinos y vecinas», ha destacado la portavoz de la formación, Rocío Anguita.

or su parte, desde el Ayuntamiento defienden que Toma la Palabra «miente» sobre el fallo de la calefacción. «Continúa lanzando infundios para alarmar a la ciudadanía, que está informada desde el primer momento en que se estropeó el sistema», concretan desde el Consistorio en un comunicado. Sobre el tiempo para la reparación, concretan que la solución para la avería no radica en «sustituir una bombilla», sino en buscar piezas de repuesto que muchas veces están descatalogadas. La restauración consiste en cambiar los electrodos de encendido e ionización del quemador, pero que no había repuesto, para lo que se procedió a buscar el suministro de otros compatibles, intentando adaptar otros electrodos sumi