Irma Mayoral estudia en el centro cívico Bailarín Vicente Escudero, donde un termómetro marca una temperatura de 13,7 grados. Alberto Mingueza

Un fallo deja sin calefacción a un centro cívico y obliga a estudiar y hacer yoga con abrigo

El problema en la caldera, detectado en octubre, mantiene a los usuarios y trabajadores del espacio Bailarín Vicente Escudero por debajo de los catorce grados

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:53

Comenta

Irma Mayoral está sentada al final de una mesa. Ya son varios los días que ocupa esa misma silla, donde se está preparando unas oposiciones ... para Correos. Portátil abierto, algunas notas escritas a mano, una botella con café y cascos puestos para mejorar la concentración. Hasta aquí, lo habitual. La estampa adquiere otro sentido al pararse a ver la ropa. La bufanda puesta, también el abrigo y las mangas de un jersey que asoman para tapar más allá de las muñecas, dejando solo al aire los nudillos de las manos. «Estoy con el ordenador, tecleando, porque si cojo un bolígrafo se me hielan», comenta. A su lado, un termómetro marca que el centro cívico Bailarín Vicente Escudero tiene una temperatura ambiente de 13,7 grados centígrados. Y es la situación que se vive en el edificio desde octubre.

