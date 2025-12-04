Decisión tomada: el UEMC asume riesgos y jugará en Pisuerga ante el Caja 87

Luis Miguel de Pablos Valladolid Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:05 | Actualizado 19:16h. Comenta Compartir

Ya hay una decisión en firme y, después de comprobar que la pista central no correrá peligro, el CB Ciudad de Valladolid regresará este sábado al polideportivo Pisuerga (19:00 horas) para jugar como local ante el Caja 87, un mes después de suspenderse el derbi ante la CyD Leonesa por las goteras. Club y ayuntamiento han analizado pros y contras, y por el momento no habrá traslado de pabellón. Con cuatro partidos por delante antes de despedir año (días 6, 13, 17 y 20), el seguimiento será permanente y casi diario para decidir horas antes si se continúa en Pisuerga o si se llevan todos los bártulos al pabellón Pilar Fernández Valderrama -marcadores de 24 segundos, vallas publicitarias, sillas a pie de pista, wifi, etcétera-.

«Estamos todos los días, tanto nosotros como los operarios de la Fundación Municipal de Deportes, comprobando que no cae ni una sola gota a la pista central», admite Lorenzo Alonso Nistal, presidente del club, con la aplicación de Aemet instalada en el teléfono desde el pasado 1 de noviembre, el último partido oficial en Pisuerga. «El sábado creo que libramos», apunta entre bromas, «llovió ayer por la noche y hay alguna entrada que cae en los laterales, cerca del banquillo, no en la pista central. Hoy no hay riesgos, pero según vaya lloviendo habrá que comprobar porque le hemos cortado una entrada, pero el agua seguirá buscando», advierte Alonso.

De momento la cubierta aguanta, pero en caso de que una nueva filtración asomara en la pista central, el ayuntamiento ha dispuesto todo para que el club se traslade al Pilar Fernández (aforo ampliado a 1.650 butacas, más doscientas sillas a pie de pista).

Mientras, el partido de este sábado se disputará en el pabellón Pisuerga con presencia confirmada de la concejala de Deportes, Mayte Martínez, en el palco.