¿Por qué es fiesta el 8 de septiembre? Al menos una treintena de localidades de la provincia cuentan con este festivo local

El Norte Valladolid Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:19

Alrededor de una treintena de localidades de la provincia de Valladolid, incluida la capital, tienen declarado el 8 de septiembre como festivo local, dentro de los dos que puede elegir cada ayuntamiento. Otra cuestión es que ahora celebren sus fiestas patronales u opten por otra fecha, pero dejando de lado los números, se puede afirmar sin temor a equivocarse que el 8 de septiembre es uno de los días del año en el que más municipios están de fiesta. La otra fecha festiva de referencia, sin duda, es la del ya pasado 15 de agosto.

La pregunta lógica es la siguiente: ¿Por qué es fiesta en tantos municipios en esta fecha? Y la explicación, una vez más, llega de la mano de la religión.

El 8 de septiembre se celebra la Natividad de María, y aunque se trate de misma fiesta mariana, cada localidad venera a María con diferente advocación, es decir, con distinto nombre.

La celebración se produce nueve meses después de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, por eso, lo que se celebra ahora es el nacimiento de María.

Muchas de estas fiestas van acompañadas de diversas historias y leyendas que hablan, por ejemplo, de cómo aparecieron las tallas en puntos concretos. Cada localidad cuenta con sus actos particulares, con ermitas que ponen de relevancia la devoción de los vecinos y con tradiciones que tratan de respetar, a pesar de la evolución de los tiempos, los orígenes.

En este suplemento encontramos que Laguna de Duero celebra las fiestas en honor a la Virgen del Villar. En el caso de Tordesillas la celebración es doble pues el 8 de septiembre festejan a la Virgen de la Guía y el domingo posterior a esa fecha, este año el 14 de septiembre, se acude en romería a la ermita de la Virgen de la Peña para mostrar igual devoción. Por su parte, Portillo tiene como patrona a Nuestra Señora Santa María la Mayor; Nava del Rey festeja la Natividad de la Virgen; en Alaejos, la Virgen de la Casita es la protagonista; en Villafrechós, la virgen deCabo; en Pesquera de Duero, la Virgen de Rubialejos y en Mota del Marqués, la Virgen deCastellanos.

Pero independientemente del nombre propio con el que se honre a la Virgen, todas estas citas tienen en común la mezcla de devoción y diversión.

En todos los programas no falta la eucaristía y posterior procesión con la Virgen como protagonista. En ocasiones, acompañan bandas municipales, en otras dulzaineros y algunos consistorios, se atreven con el posterior convite.

Ampliar Virgen de la Guía en Tordesillas.

Por supuesto, una fiesta que se precie debe contar con música en sus diferentes versiones y variedades. Bailes para mayores, sugerencias infantiles, discomovidas tan de moda en los últimos tiempos y espectaculares verbenas, tejen este entramado festivo.

Apuesta musical

Este año, por ejemplo, la localidad de Nava del Rey ha hecho una fuerte apuesta en este apartado musical y contará con la actuación de David Bustamante, una cita que ya ha despertado el interés no solo de los vecinos de la localidad, sino de las gentes de toda la zona.

Otro aspecto que goza de buena salud en la provincia de Valladolid es el taurino y por eso, se suceden los más variados festejos.

Encierros de campo, urbanos, mixtos, toros de cajón, vaca enmaromada o el gran prix, son algunas de las actividades taurinas con las que se contará en estos días dependiendo de la localidad.

Otro festejo que cada año sigue levantando expectación en cuanto a público, es el Toro de la Vega de Tordesillas. A pesar de que el reglamento cambió hace años, cada martes del Toro de la Vega, el municipio se sigue convirtiendo en punto de encuentro y de referencia para todo el orbe taurino. Hace semanas que se desveló que será Saltavallas, un astado de la ganadería salmantina de Garcigrande, el que protagonizará este evento. Un nombre propio sobre el que ya están depositadas todas las expectativas sobre el juego que pueda ofrecer.

En cuanto a las fiestas de Mota del Marqués, la vaca del aguardiente está previsto como uno de los platos fuertes de la programación. Se celebrará el 7 de septiembre a las 08:30 horas en la plaza de toros. Era una tradición que mucha gente recordaba y había ilusión por recuperarla. Este año, después de casi tres décadas, se va a volver a celebrar por todo lo alto. Jóvenes y no tan jóvenes están encantados con la propuesta.

En Villafrechós, la vaca enmaromada es un festejo que se ha celebrado desde siempre. También el encierro de campo gusta mucho, se hace a la vieja usanza, como en casi todos los pueblos de la comarca.

En Alaejos, el estreno de la nueva plaza de toros, un recinto multifuncional, es una de las novedades de las fiestas de este año. Los primeros en pisar la arena serán los matadores Jorge Manrique, Diego Urdiales y Alejandro Marcos y el novillero Daniel Medina mientras que en Portillo no faltarán sus encierros por el campo.

Y una propuesta más, en este caso, la que llega desde Pesquera de Duero, donde se disfruta con 'El Pinchito', una iniciativa que nació de la colaboración entre las peñas, las bodegas y el Ayuntamiento y que sigue sumando adeptos cada edición.

En definitiva, el 8 es fiesta y no hay excusa para de una, u otra forma, pasarlo bien.