Tradición, juventud y un concierto de primer nivel en 'Los Novillos' de Nava del Rey

Ángela Tesedo, Andrea Hernández y Lía Rodríguez, reinas de las fiestas de Nava del REy 2025

Laura Negro Valladolid Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:54 Compartir

En Nava del Rey ya se respira ambiente festivo. Las Fiestas de los Novillos, una de las celebraciones más queridas y esperadas por los vecinos, han vuelto con un programa que combina encierros camperos y urbanos, verbenas, concursos, actividades culturales y un concierto estelar con David Bustamante como gran atractivo. La alcaldesa, Denis Vázquez Castreño, lo tiene claro, «son jornadas de unión, de fiesta en la calle, de reencuentro con familiares y amigos».

El arranque oficial tendrá lugar el viernes con el repique de campanas, los gigantes y cabezudos y el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento, un momento cargado de emoción. Después, el pregón, que este año correrá a cargo de David Aguado, joven bodeguero del municipio. «No hay mejor manera de abrir las fiestas que con alguien que ha apostado por invertir, por generar riqueza y trabajo en el pueblo. David representa a todos esos viticultores y agricultores que tienen una vinculación familiar con el viñedo. Es navarrés cien por cien y un orgullo que sea él quien inicie las fiestas», añade.

Tras el pregón, las reinas de las fiestas serán las protagonistas de la celebración. Su proclamación es uno de los actos más esperados y, según la alcaldesa, va mucho más allá de la tradición. «Representan la juventud, la simpatía, la elegancia y la alegría. Son el motor de las fiestas porque son los jóvenes quienes llenan de vida las calles, los que ponen color con sus trajes de peña y los que acuden a todas las actividades con entusiasmo». Y si hay algo por lo que se define Nava del Rey en estos días, es por la alegría de las peñas. Son la columna vertebral de las celebraciones. «Sin ellas no serían lo mismo. Las peñas lo hacen todo más especial. Abren sus puertas a cualquiera que quiera disfrutar con nosotros, y eso convierte a Nava en un lugar único», destaca Vázquez.

A los navarreses, según su alcaldesa, les gusta presumir de su profunda tradición taurina. Encierros urbanos y camperos, sueltas de toros del cajón y la séptima edición del Toro de la Inmaculada convierten a Nava en uno de los municipios con más fuerza taurina de la provincia. «No se entiende esta fiesta sin encierros y sin el mundo del toro», afirma la alcaldesa. «Cada vez que hay encierros, el pueblo responde. Es nuestra tradición y queremos conservarla a pesar de que sea cada vez más complicado», explica.

El gran concierto de David Bustamante

La música es otro de los platos fuertes del programa. Este año, el Ayuntamiento ha apostado por el concierto de David Bustamante, que actuará el sábado en el polideportivo. «Pocos municipios pueden presumir de traer a un artista de este nivel. Ha supuesto un esfuerzo presupuestario, pero creemos que merece la pena. Queremos que la gente disfrute y que las fiestas sigan creciendo», asegura la alcaldesa. El cartel musical se completa con orquestas, macrodiscotecas y actuaciones de otros artistas.

Y más allá del aspecto lúdico, las fiestas de Los Novillos destacan también por el gran impacto que tienen en la economía local. «Son el principal motor para la hostelería y el comercio de Nava del Rey. Después del verano llega un invierno duro, con menos población, y estos días permiten que bares, restaurantes y en general todo el tejido comercial, pueda afrontar esa etapa con más tranquilidad», explica la regidora.

El broche final llegará el martes 9 de septiembre con el último encierro campero, el festival taurino, los fuegos artificiales y la chocolatada. «Nava del Rey es un municipio con las puertas abiertas, cariñoso y amable. Este año, de forma especial, invitamos a todo el mundo al gran concierto de Bustamante. Que nadie se lo pierda», anima.

PROGRAMA

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

12:00 h Repique de campanas, Gigantes y Cabezudos. Acompañados de la Charanga Nueva Impresión. A continuación, lanzamiento de caramelos desde el balcón del Ayuntamiento.

14:00 h Vermú con la actuación de «Abandolaos». Organiza: Bar Las Moritas.

19:00 h Concentración de peñas y colocación de banderas en el balcón del Ayuntamiento. Acompañado de la Charanga «El Chupinazo».

20:00 h Chupinazo a cargo de la Peña «Los Trafuyas» y a continuación, recogida de las Reinas de las Fiestas.

21:30 h Proclamación de las Reinas de las fiestas y Pregón a cargo de David Aguado García.

23:00 h Gran Orquesta Malibú. A continuación, concierto estelar de Doctor Bellido, con Reggaetton de los 2000 y para finalizar Macrodiscoteca Invictus.

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

07:00 h Pasacalles con el Carro Musical. A continuación, Chorizada y Calimochada acargo de la peña «Los Trafuyas».

11:00 h Pasacalles con la Charanga Nueva Impresión. Desde la Plaza de Toros «La Fuente de Vino».

11:30 h 1º Encierro Urbano, amenizado por la Charanga Nueva Impresión. A continuación, CAPEA en la Plaza de Toros «La Fuente de Vino».

14:00 h Vermú con la actuación de Ácida Liss.

18:00 h XXXII Concurso de Cortes de Novillos «Ciudad de Nava del Rey». 4 Novillos para los cortadores que se disputan el concurso. Un novillo para Los Maestros de la Calle Alejandro Viña y César Fernández.

20:00 h Actuación del mago Óscar Escalante.

22:00 h Apertura del Polideportivo para el gran concierto de David Bustamante, con las actuaciones de: Desgraciaus, David Bustamante y Dj con Macrodiscoteca Level

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

10:30 h Pasacalles con la Charanga Nueva Impresión. Desde la Plaza de Toros «La Fuente de Vino».

11:00 h 2º Encierro Urbano, amenizado por la Charanga Nueva Impresión. Luego, Suelta de «La Vaca del Cajón». A continuación, CAPEA en la Plaza de Toros «La Fuente de Vino» y vermú con la actuación de «Ruedo Flamenco» amenizado por la Charanga Nueva Impresión.

17:00 h 3º Encierro Campero. Con la suelta de tres Toros de la Ganadería de Clairac. A continuación, capea en la Plaza de Toros «La Fuente de Vino».

20:30 h Peña Olimpiadas. Organiza: Agrupación de Peñas de Nava del Rey.

23:00 h 4º Encierro Urbano Nocturno. Suelta de un Toro del Cajón. A continuación, capea en la plaza de Toros «La Fuente de Vino».

00:00 h Orquesta Génesis.

03:00 h Actuación grupo tributo de Rock «Amamarla».

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE

12:00 h Misa Solemne. Natividad de la Virgen. A continuación, invitación a pastas y limonada en el Ayuntamiento.

13:00 h Cuestación contra el Cáncer.

13:00 h Actuación de la Asociación «El Cribero». Grupo Infantil y Mayores.

19:00 h Pasacalles con la Charanga «Sal del Compás».

19:30 h 5º Encierro Urbano. VII TORO DE LA INMACULADA. A continuación, capea amenizada por la Charanga «Sal del Compás».

21:30 h Concierto de Folk con la actuación de «Patas de Peces».

00:00 h Gran festival taurino tradicional «La Fuente de Vino». Durante el festejo se celebrará la tradicional «Vaca de Fuego» y el IX Concurso de Disfraces. A continuación, Macrodiscoteca Wold Tour.

MARTES 9 DE SEPTIEMBRE

10:00 h 6º Encierro Campero. Con la suelta de tres Toros de la Ganadería de Clairac. A continuación, capea en la plaza de toros «La Fuente de Vino».

12:00 h Peque Olimpiadas para los más pequeños.

18:30 h Gran festival taurino con Óscar Borjas, Uceda Leal, Raúl Rivera y Pedro Caminero

22:30 h Fuegos artificiales y traca final a cargo de Vulcano

23:00 h Chocolatada Fin de Fiestas.

23:15 h Homenaje a la verbena

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

14:30 h Paella.

17:00 h Discomovida Adama.