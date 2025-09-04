«Somos muy hospitalarios, todo el mundo está invitado a pasarlo bien»

Las fiestas en honor a Ntra. Sra. La Virgen de Cabo se celebran hasta el día 5 en el municipio vallisoletano

En las calles de Villafrechós se vive un ambiente festivo, mientras se suceden espectáculos taurinos, verbenas y actividades para todas las edades. Un lugar especial guardan también para la Virgen de Cabo, patrona del municipio vallisoletano. Para el alcalde, Miguel Ángel Gómez, «son días para aparcar la rutina durante cinco días para festejar a la patrona y disfrutar».

–Uno de los principales reclamos son los festejos taurinos…

–La vaca enmaromada es un festejo que se ha celebrado aquí desde siempre, también el encierro del campo gusta mucho, se hace a la usanza como en casi todos los pueblos de la comarca. Ahora el itinerario está vallado y definido pero recuerdo que antiguamente se hacía por todo el pueblo.

–¿De qué manera participa la gente del pueblo en las fiestas?

–A quienes organizan actividades a título individual pero también se implican las peñas.

–Las prefiestas durante el mes de agosto han ido animando el ambiente...

–Hemos tenido un programa muy variado, con cine de verano, exposiciones, torneos deportivos, teatro, bailes, un bingo solidario a favor de AECC de Valladolid, concursos de postres y también pudimos disfrutar del primer concierto de Candeal en una jornada en la que también rendimos un homenaje a los mayores.

–Siendo un municipio que no llega al medio millar de censados ¿qué es lo más complicado de organizar las fiestas?

–Hay que dedicarle mucho tiempo porque los medios y el personal son limitados, así que si te toca ponerte a recoger sillas pues lo haces, para eso también te presentas al cargo para ayudar a tu pueblo. Lo más complicado son las tareas administrativas, pero eso también durante el año, porque tenemos un secretario que viene dos veces en semana y cumplir con los plazos no siempre es fácil.

–Festejos para celebrar el final de la época estival ¿los veraneantes alargan su estancia?

–Sí los hay que se quedan o se marchan y vuelven para las fiestas.

–¿Qué parte de las fiestas vives con mayor interés?

–Sinceramente creo que al final un alcalde no disfruta mucho porque tengo que estar pendiente de horarios, de comprobar que todo este correcto y sobre todo que no pase nada en los espectáculos taurinos. A todos nos gustan pero hay que ser conscientes del riesgo que se cumple incluso cumpliendo todas las normas.

–Quienes se acerquen estos días ¿qué se van a encontrar?

–Tenemos un programa que trata de cumplir con todas las expectativas con música, actividades infantiles y las taurinas y que ponen el broche a todo lo organizado en el mes de agosto. El día 31 tuvimos el pregón que se hace el domingo antes de comenzar las fiestas. Fue muy emotivo y corrió a cargo de José Antonio Cuadrado, hijo del pueblo y recientemente jubilado de ingeniero de caminos, puertos y canales.

–La votación de la Virgen de Cabo es otra de las tradiciones que se mantienen con el paso de los años. ¿En qué consiste?

–Después de la misa tenemos un refresco popular pero justo antes se b aja a la iglesia y se repican las campanas durante unos minutos. Hace unos años cuando estaban las monjas del Real Monasterio de las Clarisas y oían tocar también lo haían ellas.

–Un mensaje para estos días...

–Creo que es una buena oportunidad para acercarse a conocer Villafrechós. Somos muy hospitalarios. Todo el mundo está invitado a veri y pasarlo bien. Quien venga de fuera no se va a sentir ajeno porque le van a tratar como si fuera uno más. Tenemos fuegos artificiales, fiesta de la espuma, actividades para niños, espectáculo taurino y también misa. Así que dependiendo de lo que te guste puedes elegir o si simplemente quiere venir a tomarte algo tenemos dos restaurantes espectaculares y un bar hermoso.

PROGRAMA

Viernes, 5 de septiembre:

20:30 h. Chupinazo de inicio de fiestas en la puerta del Ayuntamiento y desfile de peñas con 'Electromotores Electrocharanga'. (Anímate y ven disfrazado).

00:30 h. Discomovida 'Alto voltaje'.

Sábado, 6 de septiembre:

11:00 h a 14:30 h. Parque infantil con hinchables, tren y fiesta de la espuma.

18:00 h. Inauguración de exposiciones.

18:30 h. Festejo taurino tradicional «Vaca enmaromada» por las calles de la villa.

00:00 h. Macrodiscoteca a cargo de 'Level'.

Domingo, 7 de septiembre:

13:00 h. Votación a Ntra. Sra. La Virgen de Cabo con repique de campanas, cohetes y banda de música. A continuación, refresco en el Salón del Baile.

18:30 h. Tradicional encierro por las calles de la villa.

23:59 h. Gran exhibición de fuegos artificiales.

00:30h. Macro Disco 'Sonido Benavente'.

Lunes, 8 de septiembre:

07:00 h. Diana musical por las calles de la villa.

12:30 h. Santa Misa en honor a Ntra. Sra. La Virgen de Cabo seguida de la tradicional procesión con cohetes y banda de música.

18:30 h. Festejo taurino tradicional 'Toro enmaromada' por las calles de la villa.

00:00 h Macrodiscoteca a cargo de 'Shambala'.

Martes, 9 de septiembre:

12:30 h. Santa Misa en memoria de todos nuestros difuntos. A continuación, Vermut Torero por los bares de la villa acompañado por DJ Jefe.

15:00 h. Comida de peñas. Venta anticipada de ticket. A continuación, juegos de peñas para mayores de 15 años.

17:30 h. Carretones para los más pequeños.

18:00 h. Festejo taurino tradicional 'Vaca enmaromada' por las calles de la villa.