Laguna de Duero vive sus fiestas patronales con tradición

Las Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Villar de Laguna de Duero, que se celebran del 5 al 9 de septiembre, han llegado y el Ayuntamiento de Laguna de Duero presume orgulloso de una programación amplia, variada y para todos los públicos que llenará de ambiente las principales arterias del municipio. Como no podía ser de otra manera , el pistoletazo de salida a las fiestas será el tradicional pregón que este año corre a cargo de los tres laguneros que forman el conocido grupo de rock Benito Kamelas, Samu, Enrique y Zoran. Los festejos taurinos también abarcan buena parte de la programación con siete encierros urbanos, tanto en horario de noche como a media mañana, cuatro capeas con discomovida, y un Concurso de Cortes.

Como novedades reseñables respecto a otros años, el Ayuntamiento de Laguna de Duero ha incluido en la programación un karaoke peñista en la mañana del sábado 6 de septiembre, o la recuperación de la tradición de la degustación de pincho de chorizo como antes ofrecían las peñas de Laguna el día 8 tras la procesión de la Virgen, concretamente en los alrededores de la Ermita.

La música también estará presente en cada rincón del municipio durante los días de fiestas. Durante todos los días festivos se podrá disfrutar de orquestas de primer nivel en el panorama nacional, con nombres como Los Players, Top Líder o Tango. Además, este año, regresan los conciertos gratuitos a las calles con grandes apuestas comoel conocido grupo OBK, el día 5 de septiembre, o la actuación de Benito Kamelas, el día 8.

Además de estas dos citas, habrá conciertos para todos los gustos musicales con grupos como Destrangis, Da Igual, Haciendo el Indie o la Edad de Oro del Pop Español o espectáculos de djs. Además, gracias a la colaboración de diversos establecimientos hosteleros, serán varios los vermús amenizados con conciertos de los que se disfrutarán esas jornadas por toda la localidad.

El día 9 de septiembre tendrá lugar en el entorno del lago una sesión de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Vulcano, con un espectáculo especial bajo el título Resplandor Lagunero. A la amplia programación se suma también el teatro de calle con cuatro sesiones, con cuatro compañías diferentes, todas ellas con espectáculos reconocidosy llegadas de diferentes puntos de nuestra geografía.

La gastronomía también será uno de los ejes principales de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Villar de Laguna de Duero. Este año participarán diez establecimientos hosteleros con su Pincho de Feria Virgen del Villar a un precio fijo de 2,50 euros sin incluir bebida. No obstante, como cada año, la semana previa a las fiestas estará dedicada a los más pequeños, con diferentes eventos diseñados para ellos: hinchables, cine al aire libre, actividades lúdicas o deportivas.

Como ya es tradición el desfile de peñas y de carrozas, acompañado de charangas, será uno de los momentos más esperados por los peñistas, que lucen camisetas y petos de colores llamativos. Este año el recorrido partirá de la Plaza Mayor pasando por Plaza de la Constitución, Calle del Comercio, Avenida de la Estación, Comunidad de Cantabria, Miguel Jadraque Sánchez-Ocaña, y Avenida Madrid donde se realizará la exhibición frente al jurado, quedando todas las carrozas participantes en el concurso expuestas hasta las 22:00 horas.

Avelino Álvarez, alcalde de Laguna de Duero, ha querido reseñar que «la programación de fiestas tienetodo lo necesario para que cualquier persona pueda disfrutar de las fiestas patronales de Laguna de Duero». No obstante, lanza una invitación a todos aquellos que quieran venir a disfrutar del ambiente festivo: «Laguna de Duero es un municipio acogedor que siempre tiene las puertas abiertas a todos aquellos que quieren participar de nuestras fiestas».

Por último, Avelino Álvarez, alcalde del municipio, confiesa: «Quiero agradecer el trabajo incansable de todas las personas que hacen posible estas fiestas: trabajadores del Ayuntamiento, peñas, asociaciones, cuerpos de seguridad, personal sanitario, voluntarios y vecinos que, con dedicación y cariño, contribuyen a que todo transcurra con seguridad, respeto y alegría. Gracias por vuestro compromiso y entrega. Sin vosotros, nada de esto seria posible».

PROGRAMACIÓN DE FIESTAS EN LAGUNA

Viernes, 5 de septiembre:

19:00 h. Concentración de peñas y pregón.

19:30 h. Chupinazo, desfile de peñas y carrozas.

20:30 h. Orquesta Los Players (primer pase).

23:00 h. Concierto OBK

Sábado, 6 de septiembre:

00:30 h. Primer encierro urbano.

01:00 h. Capea con discomovida.

01:00 h. Orquesta Los Players (segundo pase)

02:00 h. Discomovida en la carpa municipal.

11:00 h. Segundo encierro urbano.

12:00 h. Karaoke peñista.

12:30 h. Degustación del pincho de chorizo.

12:30 h. Concurso de Porrón.

17:30 h. Tardeo People Remember.

18:00 h. Festival Taurino sin picadores con la banda de música de Laguna de Duero.

19:00 h. Teatro de calle.

20:30 h. Pasacalles con degustación de limonada.

22:00 h. Concierto Da Igual.

Domingo, 7 de septiembre:

00:30 h. Tercer encierro urbano.

01:00 h. Capea con discomovida.

01:00 h. Bass Night con djs.

01:30 h. Orquesta Diamante Show Band.

02:00 h. Discomovida en la carpa municipal.

11:00 h. Cuarto encierro urbano.

13:00 h. Pasacalles musical gastronómico con charanga.

13:00 h. Hinchables con música.

16:00 h. Tardeo con Los del Lío y Quique AV.

18:00 h. Santo Rosario. misa y novena.

19:00 h. Sorteo para la bajada de la Virgen del Villar, besamanos y ofrenda floral.

19:00 h. Teatro de calle.

20:30 h. Concierto Haciendo el Indie.

21:00 h. Orquesta Top Líder.

22:00 h. Capea con discomovida

Lunes, 8 de septiembre:

00:30 h. Quinto encierro urbano.

01:30 h. II Villar Fest con djs.

02:00 h. Discomovida en la carpa municipal.

11:00 h. Sexto encierro urbano.

11:30 h. Subida desde el Ayuntamiento hasta la ermita.

12:00 h. Misa solemne.

12:30 h. Bingo musical.

13:00 h. Degustación de pincho de chorizo y limonada.

18:00 h. Concurso de Cortes.

19:00 h. Teatro de calle.

23:30 h. Concierto Benito Kamelas.

Martes, 9 de septiembre:

00:30 h. Capea con discomovida.

01:30 h. Degustación de sopas de ajo.

02:00 h. Discomovida en la carpa municipal.

Programa completo en www.lagunadeduero.org